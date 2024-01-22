AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: Belediye başkan adaylarımız Şubatın ilk haftasının sonunda belirlenmiş olacak

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Şubatın ilk haftasının sonunda artık il, ilçe ölçeğinde bütün belediye başkanı adaylarımız belirlenmiş olacak." dedi.

Yılmaz, Anadolu Yayıncılar Federasyonunun düzenlediği Anadolu Sohbetleri programına katıldı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İl ve ilçe belediye başkan adaylarını belirleme işinin oldukça önemli ve zor bir iş olduğunu dile getiren Yılmaz, yerel seçimlerde ittifak için MHP ile 14 ayrı toplantı yaptıklarını ve bu süreci saygı çerçevesinde yürüttüklerini aktardı.

MHP ile 21 şehirde rekabet edeceklerini, 30 ilde ise ittifak yaptıklarını belirten Yılmaz, 2'si büyükşehir olmak üzere 7 ilde MHP'yi destekleyeceklerini söyledi.

Ak Parti'nin belediye başkanı adaylarını milletin belirlediğini vurgulayan Yılmaz, "Biz sadece milletin belirlediği adayları kurullarımızda görüştük, müzakere ettik ve sonuçlandırdık. Milletin istemediği hiçbir adayı, milletin sevmeme ihtimali olduğu hiçbir adayı gündeme dahi getirmedik." diye konuştu.

Yusuf Ziya Yılmaz, adayların, hem parti teşkilatı çalışmaları hem de kamuoyu araştırmalarıyla belirlendiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki süreçte ilçe belediyeleri kaldı. İlçe belediyeleriyle ilgili de çalışmalarımız belirli aşamaya geldi. Muhtemelen önümüzdeki haftanın ilk günlerinde genel başkan yardımcılarımızın başkanlığında belirlenmiş olan illerin ilçelerini görüşüyoruz, bitireceğiz. İlçeleri ilan etmek için genel başkan yardımcılarımız illere gidecek. İllerin ilçelerini birlikte açıklayacağız. Şubatın ilk haftasının sonunda artık il, ilçe ölçeğinde bütün belediye başkan adaylarımız belirlenmiş olacak. Meclis üyeleri de onu takip eden zaman içerisinde belirlenecek. Belde belediyelerini de iller belirleyecek. Şubat ayı, kampanyayı etkin bir şekilde başlattığımız, 31 Mart seçimlerine yönelik çalışmalarımızın bütün gücümüzle sahada etkin şekilde başladığı süreç olacak."

" Ankara, İstanbul ve İzmir'i alma yönünde zerre tereddüdümüz yok"

Yılmaz, Büyük Birlik Partisi ve Demokratik Sol Parti ile görüşmelerin belli bir noktaya geldiğini, Yeniden Refah Partisiyle ise görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

"Yeniden Refah Partisi çok mu talepte bulundu da orta yol bulunamadı?" sorusuna ise Yılmaz, "İşbirliği görüşmelerinde partiler mümkün mertebe kendi menfaatlerini, hedefledikleri amaçları, kendi parti tabanlarının talep ettiği şeyleri masaya getiriyor. O taleplerin olduğu ortamda hiç MHP ile bir sıkıntı yaşamadık. Ama bu süreç içerisinde bu talepler gündeme geldiğinde bunlar müzakere ediliyor. Şu aşamada tıkanmış, çözümsüz sorun yok." yanıtını verdi.

Ankara, İstanbul ve İzmir adaylarını belirlemek için ayrıntılı çalışmalar gerektiğini belirten Yılmaz, 3 ilde her yerde yapılandan daha fazla kamuoyu araştırmasının yapıldığını ve adayların kamuoyundaki yansımalarının güzel olduğunu ifade etti.

AK Parti'li Yılmaz, "Ankara, İstanbul ve İzmir'i alma yönünde zerre tereddüdümüz yok. Hiçbir sorunumuz olmaz Allah'ın izniyle." değerlendirmesinde bulundu.