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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: Sosyal medya algısı hizmetin yerini tutmaz

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, hizmetin siyaset için en önemli iletişim aracı olduğunu belirterek, sosyal medya algısının hizmetin yerini tutamayacağını söyledi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, hizmeti çok önemsediklerini belirterek, "Tabii ki sosyal medya ortamında algıyla birlikte bir hizmet felsefesi lafı yapmak kolaydır. Ama hiçbir sosyal medya algısı, siyaset için en önemli iletişim aracı olan hizmetin yerini tutmaz." dedi.

Yılmaz, partisinin Ordu İl Başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Parti olarak gelecekle ilgili planlamalara devam ettiklerini anlatan Yılmaz, toplantıların da bu temel amaç doğrultusunda gerçekleştirildiğini ifade etti.

Yılmaz, AK Parti'li belediyelerin algı siyasetinden ziyade hizmet ürettiğini, insanların yüzünde memnuniyet görünceye kadar da bu noktada mücadele vermekle ilgili bir misyon taşıdıklarını vurguladı.

AK Parti belediyeciliğinin merkezinde hizmet mantığının yer aldığına dikkati çeken Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunun dışındaki siyasi partilerin temel hedefleri bu değil mi? Hayır, bu değil. Onlar daha çok hizmetten ziyade algı, daha ziyade psikolojik, sosyolojik iletişimler, bu algı iletişimi ile kurulmuş çeşitli edebiyatlar, bunların içerisinde mağduriyet edebiyatı ağırlıklı olarak yer alır. Yapamadıkları, beceremedikleri işleri daha doğrusu altından kalkamayacakları birtakım şeyleri mazeretlerin altına sığınarak bir gerekçe bulma yolunu hep tercih etmişlerdir. Bugün de aynısını yapıyorlar. 'Kimse yerim dar' diye oynamayan gelin rolü üstlenmesin."

Yılmaz, hizmeti çok önemsediklerinin altını çizerek, "Tabii ki sosyal medya ortamında algıyla birlikte bir hizmet felsefesi lafı yapmak kolaydır. Ama hiçbir sosyal medya algısı, siyaset için en önemli iletişim aracı olan hizmetin yerini tutmaz." diye konuştu.

Hizmetin oluşturduğu siyasal iletişim algısının karşılığının hiçbir sosyal medya algısı olamayacağını dile getiren Yılmaz, "Onun için insana hizmet en temel belirleyici hedefimizdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

Yusuf Ziya Yılmaz Sosyal Medya AK Parti Siyaset ordu Politika Güncel Haberler

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