AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Rize'de konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Aziz milletimiz her şeyin farkında. Ben buna içtenlikle inanıyorum. Süreçleri iyi analiz eder, önünün kesilmesine, başkalaştırılmasına asla müsaade etmez." dedi.

Yazıcı, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Rize'nin Çayeli ilçesinde, Şoförler Odası, Minibüsçüler Kooperatifi ve Kamyoncular Kooperatifi ile Ticaret ve Sanayi Odası salonunda ortak toplantı gerçekleştirdi.

Ardından aynı salonda önceki dönem parti teşkilatı mensuplarıyla bir araya gelen Yazıcı, basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası açıklama yapan Yazıcı, Ak Parti'nin hizmetlerinin Türk milleti tarafından her zaman takdir edildiğini belirterek, Ak Parti'nin merkezinde her zaman millet olduğunu söyledi.

Yazıcı, milletin gündemi ile hükümetlerinin gündemini birleştirenin siyasi tarzları olduğunu ifade ederek, "3 Kasım 2002'den bu yana liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde o günün Türkiye'sini aldık, bugüne taşıdık. Dönüp geriye baktığınızda bir anı bile boşa harcamadan, yurt içinde, yurt dışında koşuşturmak suretiyle Türkiye'nin her sorununa el attık. Her alanda değişim ve dönüşümünü hep birlikte gerçekleştirdik." diye konuştu.

Türkiye'nin kalkınmasında, büyümesinde, gelişmesinde el atmadıkları alan olmadığını kaydeden Yazıcı, "Eğitim, sağlık, savunma sanayi, güvenlik alanı yanında sosyal güvenlik, insanımızı rahatsız eden kimi uygulamaları Türkiye gündeminden çıkardık." dedi.

Hayati Yazıcı, milletten aldıkları güçle demokratik hak ve özgürlükleri dikkate alarak düzenlemeler yaptıklarına işaret ederek, "Toplumu rahatlattık. Şimdi Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılının son seçimini yapacağız. İkinci yüzyılın, biz buna 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz, ikinci yüzyılın da ilk seçimi olacak." ifadelerini kullandı.

"İş yapanlar ile laf üretenleri ayırt etmeyi başarır"

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ikinci seçime gireceklerini belirten Yazıcı, şunları söyledi:

"Türkiye'nin bu yürüyüş ile bu modelle daha seri üretir hale gelişini, daha zaman kaybına yol açmayan uygulama pratiklerinin sonlanmasını isteyenler, arzu edenler var. Yurt dışında olanlar, yurt içinde olanlar var. Onlar da bütün imkanlarıyla 14 Mayıs 2023 seçimlerini vesile kılmak suretiyle tersine döndürmeye çalışıyorlar. Aziz milletimiz her şeyin farkında. Ben buna içtenlikle inanıyorum. Süreçleri iyi analiz eder, önünün kesilmesine, başkalaştırılmasına asla müsaade etmez. Sokaklara dökülmez, isyankar bir tutum içerisine girmez ama sandık önüne geldiği zaman, yetkisini kullanacağı vakit geldiği zaman muhasebe yapar, hesap eder. Bir taraftan eleştiri yapar, muhasebesini yapmak suretiyle doğru, rasyonel olanı bulur ve egemenlik hakkının somut yansıması olan oy kullanma hakkını bu doğrultuda kullanır. Bu perspektifte baktığınız zaman iş yapanlar ile laf üretenleri ayırt etmeyi başarır. Bu ölçütleri dikkate aldığımızda inşallah 14 Mayıs 2023 akşamı sandıklar açılıp sayıldığında Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçecek. TBMM'de AK Parti Grubu ve Cumhur İttifakı'nı çoğunluğa sahip grup halinde yeniden inşa edecektir."???????