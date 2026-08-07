Terörsüz Türkiye teklifi: Denetimli serbestlik detayı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanarak TBMM Başkanlığına sunulan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"ne ilişkin, "Terör örgütü üyeliği, propagandası ve buna benzer suç tipleri meclise sunulan teklifin yasalaşmasıyla denetimli serbestliğe tabi olarak belirli prosedür uygulanarak yararlanacak." dedi.

Yazıcı, partisinin Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Salonu'nda düzenlenen genişletilmiş il danışma kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye" süreci ve Türkiye'nin coğrafi stratejik üstünlüğüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin coğrafi stratejik konumunun önemine dikkati çeken Yazıcı, dünyadaki savaşların temelinde enerji kaynakları, enerji tedariki, enerjiye erişim ve üretilen enerjinin nakil sahalarına hakim olma isteğinin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Koskoca ABD'nin dünyayla dalaşmasındaki en temel neden Hürmüz Boğazı oldu. Bu coğrafi stratejik üstünlük Türkiye için bir avantaj ama bu yetmez. Bu üstünlüğün ülkemiz açısından daha anlamlı hale gelmesi için başka bir unsura ihtiyacı var. O da liderliktir. Türkiye'nin o liderinin ismi Recep Tayyip Erdoğan'dır. 2 yıldan bu yana terör faaliyetleri durmuş, bir beklenti hakim olmuştur. Bu Türkiye'nin 2. yüzyılı dediğimiz Türkiye Yüzyılı'nın en büyük projelerinden bir tanesidir. Türkiye'yi terör belasından kurtaracağız. Şehitlerimizi muazzep yapmadan, gazilerimizi incitmeden Türkiye'yi bu illetten kurtaracağız."

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili 12 maddenin şu anda komisyonda görüşüldüğünü hatırlatan Yazıcı, "Cumartesi, pazar devam edecek, birkaç gün içinde yasalaşmasını sağlayacağız. Burada kesinlikle öldürme fiillerini işlemiş olanlar, bundan dolayı hakkında kovuşturma ya da soruşturma devam edenler ya da hükümlü olanlar kapsam dışıdır. Terör örgütü üyeliği, propagandası ve buna benzer suç tipleri meclise sunulan teklifin yasalaşmasıyla denetimli serbestliğe tabi olarak belirli prosedür uygulanarak yararlanacak, inşallah bunu başaracağız." dedi.

Çalışmaların başladığı 2 yıldan beri terör faaliyetlerinin beklemede olduğunu belirten Yazıcı, "Bu çalışmalar olmasaydı Orta Doğu'da Amerika'nın himayesinde soykırımcı İsrail'in Gazze'ye, Filistinlilere, İran'a karşı yürüttükleri bu savaşta PKK ve onun çatı örgütü KCK unsurları Suriye, Irak ve İran'daki uzantılarının neler yapabileceğini varın siz hesap edin." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açık şekilde "İran'da yönetime muhalif kişilere gönderilmek üzere silah verdik ama götürüp vermediler." şeklindeki açıklamasını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bunların silahları ve imkanları nereden temin ettiklerini siz hesap edin. Bu alanları da kapsayacak şekilde bölgede hem ülkemizde hem bölgede terörist faaliyetlerin sona ermesiyle kalkınmamızı daha da geliştirmek, savunma sanayimizi daha caydırıcı hale getirmek, elbette ki nice sıkıntı çeken insanımızın da hayatını kolaylaştırmak üzere imkana kavuşacağımızı siz hesaplayın. Birliğimiz en büyük sermayemizdir, kardeşliğimizi ölçebilecek hiçbir değer yoktur. İnşallah bunu da sağladığımızda daha güçlü bir şekilde dünya dengesine etki edecek bir konuma erişiriz."

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu da katılımcılara hitap etti.

Konuşmaların ardından partiye en çok üye yapan teşkilat sorumlularına belge takdim edildi ve danışma kurulu toplantısı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: AA