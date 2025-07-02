AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı: "Cunta başkanı' ifadesi yıllardır 'Ordu göreve' pankartlarına omuz veren CHP zihniyetinin sorunlu bakış...

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Cunta başkanı' ifadesi yıllardır 'Ordu göreve' pankartlarına omuz veren CHP zihniyetinin sorunlu bakış açısını ele vermektedir" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Cunta başkanı' ifadesi yıllardır 'Ordu göreve' pankartlarına omuz veren CHP zihniyetinin sorunlu bakış açısını ele vermektedir" dedi.

Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki göstererek, "CHP'nin Genel Başkanının tüm siyasi hayatı vesayet odakları, darbeler, darbeciler ve statüko ile mücadeleyle geçen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı 'cunta başkanı' ifadesi, ana muhalefetin içler acısı durumunu gözler önüne sermektedir. Siyasi tarih bilmeyen CHP Genel Başkanı şunu bilmelidir ki, Sayın Cumhurbaşkanımızın da, AK Parti'nin de rotasını her zaman 'millet' çizmiştir. Özgür Özel'in açıklamaları, CHP zihniyetinin milletimize ve milli iradeye şaşı bakışının yansımasıdır. CHP, statükocularla işbirliği yaparken, darbecilere çanak tutarken Cumhurbaşkanımızın durduğu yer milletimizin yanı olmuştur. CHP, e-muhtıralara alkış tutarken, vesayetçi anlayışlardan medet umarken Cumhurbaşkanımız dik durarak milli iradeyi korumuş, sadece ve sadece milletimizle işbirliği yapmıştır. 'Cunta başkanı' ifadesi, yıllardır 'Ordu göreve' pankartlarına omuz veren CHP zihniyetinin sorunlu bakış açısını ele vermektedir. Milletimiz, iradesini hiçe sayan ve kendisine düşmanlık yapan bu anlayışı hiçbir zaman tek başına iktidar yapmamıştır. Demokrasiyi, millet iradesini hiçe sayan Özgür Özel, siyasete nefret tohumları ekmekten ve siyasi rekabeti düşmanlığa dönüştürmekten vazgeçmeli, derhal milletimizden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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