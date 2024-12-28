Üye Girişi
Haberler
Narin davasının mahkeme başkanından çarpıcı uyarı: Ambulans ekipleri burada olsun
Mahkeme Başkanı saat verdi: Ambulans ekipleri burada olsun
DEM Parti heyeti ile Öcalan arasındaki görüşme sona erdi
İmralı'daki kritik görüşme sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çalışan başı 2500 TL'ye kadar ödeme yapılacak
Erdoğan, müjdeyi verdi: Kişi başı 2500 lira ödeme yapacağız
Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Kayıtsız kalmayız
Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili umutlandıran mesaj

Ali İhsan Yavuz: Suriye'nin Kuzeyindeki Terör Sorunu Paramparça Edildi

Ali İhsan Yavuz: Suriye'nin Kuzeyindeki Terör Sorunu Paramparça Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Bilecik'teki kongrede yaptığı konuşmada, Suriye'nin kuzeyinde terör sorununu paramparça edildiğini belirterek, Esad'ın ülkeyi terk etmesinin ardından daha huzurlu bir iklimin oluştuğunu ifade etti. Yavuz, 600 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve 12 milyon insanın evinden olduğunu vurguladı, Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye olan desteğin önemine değindi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Suriye'nin kuzeyinde terör sorununun paramparça edildiğini belirterek, "600 bin kişi can vermiş. Pres makinelerinde cezaevlerinde işkencelerle on binlerce kişi ölmüş. İşte bütün bunların müsebbibi Esad kovulmuş, ülkesini terk etmiş ve orada daha huzurlu bir iklim oluşmuş" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile birlikte AK Parti Bilecik İl Başkanlığı 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak için kente geldi. Burada bir konuşma yapan Yavuz, "Her birimiz bu partinin neferiyiz. Aslolan nöbeti nerede tuttuğumuz nasıl tuttuğunuzdur. Bizim için makamların hiçbir kıymeti yoktur. Ama birazcık 2000'li yıllara kadar hafif bir işi götürmek istiyorum. 2000'li yıllara bir gitsek ve her birimizin eline birer tane kağıt versin doğru giden yolda hayallerimizi bir yazın desek. Açık konuşalım bütün bunları hayal edebilir miyiz? O zaman hayal sınırlarınızı zorlayan bu işlere imza atan Recep Tayyip Erdoğan'ı Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

"Suriye'nin kuzeyinde terör sorununu paramparça edildi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz konuşmasının devamında, Suriye'nin kuzeyinde terör sorununun paramparça edildiğini belirterek, "Bugünkü atmosfer oluştu. Kardeşim, 12 milyon kişi evinden olmuş, 6 milyonu sınır dışına, başka ülkeye çıkmak zorunda kalmış. 600 bin kişi can vermiş. Pres makinelerinde, cezaevlerinde işkencelerle on binlerce kişi ölmüş, işte bütün bunların müsebbibi Esad kovulmuş, ülkesini terk etmiş ve orada daha huzurlu bir iklim oluşmuş. Sevin be kardeşim niye sevinemiyorsun. Biz, Recep Tayyip Erdoğan ile emin olun, AK Parti'yle emin olun, Cumhur İttifakı'yla çok daha güzellikler yaşayacağız. Siz siz olun, sakın ha Recep Tayyip Erdoğan gösterdiği ufuktan gözlerinizi ayırmayın, bu partiye ve bu davaya zarar vermeyelim. Bu davaya ve bu partiye haksızlık vermeyin" dedi.

Yavuz, konuşmasının devamında, "Geldiğimiz noktada Akıncı geldi, Bayraktaydı en son gelen. Hürjet geldi, Hürkuş geldi. İnşallah savunmamızla yeneceğiz" sözlerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Zincir markette pes dedirten görüntü
img

İmralı'daki kritik görüşme sona erdi
img

Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili umutlandıran mesaj
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ürünlerin fiyatını düşüren zincir marketten mide bulandıran oyun
Zincir marketten mide bulandıran oyun
Anne Yüksel Güran savunmasında neler söyledi?
Anne Yüksel Güran savunmasında neler söyledi?
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Aziz Yıldırım'dan taraftarı heyecandan uyutmayacak hamle
Enişte ve baldızın öpüşme sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı
Reyting için bunu da yaptılar
Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile Suriye'yi görüştü
Bakan Fidan, Blınken'a resti çekti: İzin vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 50 bin TL, 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 60 bin TL asgari ücret alan işçiler var

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 ARALIK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Az önce deprem mi oldu? 28 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD YURT DIŞI HARÇ PULU FİYATI 2025 | Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Enis Destan'ın nişanlısı kim? Enis Destan annesi ne dedi, kimdir? Enis Destan nişanlısı Arzum Kuruçalı kim, kaç yaşında? MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim? Masterchef 28 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kelebeğin Rüyası nerede çekildi, gerçek mi? Kelebeğin Rüyası konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabani 50. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Gönül Dağı 159. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.