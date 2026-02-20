Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Kilis'te konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi biz hayalleri ve hedefleri gerçeklere çevirmek için var gücümüzle gece gündüz çalışıyoruz. Biz aynı şekilde çalışırken maalesef Türkiye'nin ikinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne yaptığını da görüyorsunuz. Hiç böyle bir derdi yok." dedi.

Yavuz, AK Parti Kilis İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi ve vatandaşların ramazanını tebrik etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini hatırlatan Yavuz, "6 Şubat depreminde Sayın Cumhurbaşkanımız her yeri aramıştı ve hepimiz yollara düştük. Bazı arkadaşlarımız trafik kazası yaptı. Ben hemen sabah Diyarbakır'a görevlendirilmiştim. Tüm arkadaşlarımız bir yerlere gitmişti ve devletin bütün imkanları da seferber edilmişti." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin millete hizmetkarlık anlayışıyla siyaset yaptığını belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi biz hayalleri ve hedefleri gerçeklere çevirmek için var gücümüzle gece gündüz çalışıyoruz. Biz aynı şekilde çalışırken maalesef Türkiye'nin ikinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne yaptığını da görüyorsunuz. Hiç böyle bir derdi yok. Türkiye'nin savunma sanayisi daha iyi olsun, Türkiye şimdi ve gelecekteki riskleri karşılayabilir bir hale dönüşsün diye, ne bir önerisi, teklifi yok. Bizim gibi dertleri yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milleti için gece gündüz çalışıyor. Cumhurbaşkanımız gece gündüz uğraş veriyor. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımıza yakın, ona uygun, onun gibi uğraş veriyoruz. Niyetimiz milletimizin memnuniyetini, rızasını kazanmak. Sonunda da Rabbimizin rızasını kazanmaktır. Niyetimiz sahihtir. Niyet hayır, akıbet hayır. Niyetimiz çok daha güçlü bir Türkiye inşa etmektir. Çok daha güçlü bir Kilis inşa etmektir. Bu niyet kapsamında var gücümüzle bütün aktör ve unsurlarımızla gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

Bir gazetecinin, "Erken seçim olabilir mi?" sorusunu cevaplayan Yavuz, Türkiye'nin gündeminde seçimin olmadığını, seçimlerin zamanında, yani 2028 yılında yapılacağını söyledi.

Programa, AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Akgül, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan
