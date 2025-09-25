AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Çekmeköy'de ziyaretlerde bulundu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın bugün itibarıyla İstanbul'daki programlarla nihayete ereceğini belirterek, "Bundan sonraki süreçte başka vesilelerle bugün olduğu gibi hem esnafımızla hem sivil toplum kuruluşlarımızla hem şehit ailelerimizle hem gazilerimizle toplumumuzun her bir kesimiyle beraber yol yürümeye, onlarla hasbihal etmeye, gönül köprülerimizi güçlü tutmaya devam edeceğiz." dedi.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Çekmeköy'de bulunan Uygur, ilk olarak AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanlığı'nı ziyaret edip İlçe Başkanı Fatih Sırmacı ile sohbet etti.

Uygur, ziyaretin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Çekmeköy'de bulunduklarını, yaklaşık 2 aydır bakanlar, genel başkan yardımcıları, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri ile milletvekillerinin ülkenin tüm il ve ilçelerinde sahada olduğunu söyledi.

AK Parti'nin milletin içinden doğan bir dava hareketi olduğunu dile getiren Uygur, partinin hizmetlerini ve politikalarını milletten gelen talep ve beklentiler doğrultusunda oluşturduğunu, milletiyle gönül köprülerini her daim diri ve güçlü tutan bir siyasi hareketi temsil ettiklerini kaydetti.

Bugün İstanbul'un bütün ilçelerinde ziyaretler yapıldığını ve hasbihaller edildiğini dile getiren Uygur, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte çeşitli programlar vesilesiyle gönül köprülerini daha da sağlamlaştıracaklarını belirtti.

Belgin Uygur, "Türkiye Yüzyılı Buluşmalarımız bugün itibarıyla İstanbul'daki programlarla nihayete ermiş olacak ama bundan sonraki süreçte başka vesilelerle bugün olduğu gibi hem esnafımızla hem sivil toplum kuruluşlarımızla hem şehit ailelerimizle hem gazilerimizle toplumumuzun her bir kesimiyle beraber yol yürümeye, onlarla hasbihal etmeye, gönül köprülerimizi güçlü tutmaya devam edeceğiz." dedi.

Uygur, buradaki programının ardından Anadolu Birleştirici Sanayi ve İş Adamları Derneğini, şehit Turan Çamur'un ailesini ve 15 Temmuz gazisi Abdullah Ergül'ü ziyaret etti.

Ardından Çekmeköy Müteahhitler Derneğine geçerek dernek yetkililerinden çalışmaları hakkında bilgi alan Uygur, şehit üsteğmen Arif Kalafat'ın ailesi ve 15 Temmuz gazisi İlhan Yiğit ile bir araya geldi.