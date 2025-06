AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer'den Dünya Çevre Günü mesajı Açıklaması

AK Parti Çevre ve Şehirden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla hedefimiz, tüm insanlık için ortak evimiz dünyanın daha temiz ve daha yeşil olması, gelecek nesillere sürdürülebilir çevre ve yaşanabilir şehirler miras bırakmak." ifadesini kullandı.

Tuncer, Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında hayatın, tabiatın ve kainatın, denge ve ahengiyle korunmak üzere insanlığa emanet edilmiş miras olduğunu belirtti.

Tabiatın insana emanet olduğunu vurgulayan Tuncer, "Her biri gelecek nesillerimizden hepimize emanet. Bu emanetleri en doğru ve en iyi şekilde hassasiyetle korumak ve yaşatmak bütün gayemiz, bütün gayretimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Zaman geçtikçe iklim değişikliğinin etkileri artmaya devam ettikçe çevre sorunlarının da büyümeye devam ettiğini aktaran Tuncer, bugünün, 5 Haziran Dünya Çevre Günü olduğunu anımsattı.

Tuncer, bu yıl Çevre Haftası'nın, "Plastik Kirliliği ile Mücadele" temasıyla idrak edildiğini ifade ederek şöyle devam etti:

"Her geçen gün artan plastik kullanımı, sağlık sorunlarıyla birlikte sosyal, ekonomik ve çevresel krizlere yol açıyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) verilerine göre, dünyada her dakikada 1 milyon plastik şişe satın alınıyor ve her yıl 5 trilyon plastik poşet kullanılıyor. Suda, denizde, toprakta, soluduğumuz havada plastikler hayatın her yerinde her anında varlığını artırıyor. Sağlığımızı ve çevreyi tehdit eden bu hızlı artış küresel ısınmayı da tetikliyor. Kirlenen hava, su ve toprak, yükselen sıcaklıklar, doğal afetler, kuraklık, artan sera gazları ve karbon ayak izi, azalan biyolojik çeşitlilik gibi daha pek çok çevre sorunuyla tüm dünya karşı karşıya. Çevre sorunlarının tüm gerçekliğiyle yüzleştiğimizde yaşadığımız üzüntü ve endişe bizleri karamsarlık ya da umutsuzluğa değil, tam tersi çözüm için daha çok çalışmaya sevk ediyor."

"Yeni sistemler uygulanmaya başlandı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Sıfır Atık ve Sıfır Atık Mavi hareketiyle tüm dünyaya ilham veren bir geri dönüşüm seferberliğinin başladığını belirten Tuncer, "Depozito Yönetim Sistemi", "Çevre Etiketi Uygulaması", "Mobil Atık Takip Sistemi", "Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi", hava kalitesi değerlerinin tespiti için geliştirilen yerli ve milli NEFES yazılımı gibi birçok yeni sistemlerin uygulanmaya başlandığını bildirdi.

Tuncer, "Elektrikli milli otomobilimiz TOGG, yollarda. '2053 Net Sıfır Emisyon Hedefine' ulaşmak gayesiyle ve Yeşil Kalkınma vizyonumuzla her alanda stratejik adımlar atılıyor. Milli ağaçlandırma ve ata tohumu seferberliği, 81 ilimizde 100 milyon metrekare hedefiyle millet bahçeleri, sanayide yeşil dönüşüm, çevreye duyarlı, güvenli ve dirençli şehirler için kentsel dönüşüm ve daha nice proje ve çalışma başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olmak üzere tüm bakanlıklarımız, kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız tarafından kararlılıkla ve azimle devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Geleceğe Nefes Şehirlere Direnç" çalıştayı

Mesajında, "Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı olarak Çevre Haftası kapsamında 'Geleceğe Nefes Şehirlere Direnç' çalıştayımızı gerçekleştiriyoruz." ifadesine yer veren Tuncer, farklı disiplinlerden uzmanlarla 81 ilden birim başkanlarının buluşacağı bu programda teknolojiden eğitime, tarımdan sanayiye hayatın her alanında çevrenin odak alınacağını aktardı.

Fikir alışverişi, bilgilendirme, oluşturacağı çevre gündemi ve farkındalıkla bu çalıştayın çözümler için önemli bir katkı sunacağına ve sonuçlarının gerçekleştirecekleri çalışmalarına ışık tutacağına inandığını ifade eden Tuncer, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla hedefimiz, tüm insanlık için ortak evimiz dünyanın daha temiz ve daha yeşil olması, gelecek nesillere sürdürülebilir çevre ve yaşanabilir şehirler miras bırakmak. Bu gayret, temelinde inancımızın ve medeniyetimizin kodlarıyla, kalplerimizde var olan sevgiyi barındırıyor. Bir çocuğun bir ağaca sevgisi dünyanın geleceği. Toprağa, suya, havaya hürmetle ve sevgiyle yaklaşan atalarımızdan çocuklarımıza, gençlerimize aktarılan bu bakış geleceğe dair umudumuzu güçlendiriyor. Elindeki plastik şişesini, kağıdı geri dönüşüme kazandıran, evindeki çöpü ayrıştıran, gıda israfına dikkat eden, açık kalmış bir elektrik düğmesini kapatan, her bir insanın farkındalık ve duyarlılıkla tek bir hareketi, bir çabası dünyanın bugünü ve yarını için. Sorumluluk duygusuyla ve tabiata sevgiyle atılmış her bir adım için müteşekkiriz. Çevreye iyi bakmak; görmek, fark etmek, anlamaya çalışmakla birlikte aynı zamanda itina göstermek ve korumak demek. Çevreye kalbiyle de bakan nesiller tüm canlılar için, tabiat için bir damla suyun önemini görüyor. Tüm dünyaya 'Çevrene İyi Bak' seslenişimizle, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası kutlu olsun."