AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer: "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün tüm insanlık için barışın ve huzurun vesilesi olmasını temenni ediyorum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün tüm insanlık için daha adil bir dünyanın, barışın ve huzurun vesilesi olmasını temenni ediyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler. Birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar. Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ve başka bir ayrım gözetmeksizin bu bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir. Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 77'nci yıldönümünde; 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün tüm insanlık için daha adil bir dünyanın, barışın ve huzurun vesilesi olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başta Gazze olmak üzere, tüm dünyadaki mazlumların sesi, insanlığın vicdanı olmaya aynı kararlılık ve inançla devam edeceğiz" dedi. - ANKARA