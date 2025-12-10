Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer: "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün tüm insanlık için barışın ve huzurun vesilesi olmasını temenni ediyorum"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün tüm insanlık için daha adil bir dünyanın, barışın ve huzurun vesilesi olmasını temenni ediyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün tüm insanlık için daha adil bir dünyanın, barışın ve huzurun vesilesi olmasını temenni ediyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler. Birbirlerine karşı kardeşlik anlayışıyla davranmalıdırlar. Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ve başka bir ayrım gözetmeksizin bu bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir. Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 77'nci yıldönümünde; 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün tüm insanlık için daha adil bir dünyanın, barışın ve huzurun vesilesi olmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başta Gazze olmak üzere, tüm dünyadaki mazlumların sesi, insanlığın vicdanı olmaya aynı kararlılık ve inançla devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
SGK tarih verdi! Çok odaklı gözlükler tamamen ücretsiz oluyor

Milyonları sevindiren karar! Tarih verildi, tamamen ücretsiz oluyor
80 yıl sonra bir ilk! Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı

Ülkenin vekilleri genelevleri yeniden açmak için soluğu Meclis'te aldı
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Reality şov yıldızı elektronik sigara zehirlenmesi nedeniyle kalp krizi geçirdi

Milyonlarca kişinin kullandığı şey, ünlü ismi canından ediyordu
Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler

Trump'tan Somalili Kongre üyesi için ağza alınmayacak sözler
Rojin davasında 6 yıl hapsi istenen doktor, Semanur'un ölümünde de tutuklanmış

Rojin'in ölümüne neden olan doktorun ilk vukuatı değil! Hapis yatmış
Elon Musk, DOGE dönemine ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu

Elon Musk'tan olay Trump itirafı: "Bununla uğraşmak yerine ...
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
title