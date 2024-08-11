Mustafa Şen: Güçlü ve tam bağımsız Türkiye, güçlü ve müreffeh bir bölge demektir

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, "Güçlü ve tam bağımsız Türkiye, aynı zamanda güçlü ve müreffeh bir bölge demektir, zulümden kurtulmuş bir dünya demektir." dedi.

Müze Park'taki AK Parti Uşak İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Şen, AK Parti'de teşkilatın çok önemli olduğunu ve teşkilatlarının dimdik ayakta durduğunu söyledi.

Şen, AK Parti teşkilatları olarak sorumluluklarının çok büyük olduğunu anlatarak, "Teşkilatlarımız bizim her şeyimiz. Güçlü bir Türkiye için güçlü bir iktidar gerekir. Güçlü bir iktidar için güçlü ama çok güçlü bir teşkilat gerekir. AK Parti teşkilatları çok güçlü olacak ki hükümet de öyle güçlü olsun." diye konuştu.

Türkiye'nin daha güçlü bir ülke olması gerektiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gece gündüz bunun için çalıştıklarını aktaran Şen, şöyle devam etti:

"Çok güçlü olsaydık, bu İsrail zalimi, bu İsrail teröristi Gazze'ye girmeye cesaret edebilir miydi; İmkansız, aklından bile geçiremezdi. O yüzden diyorum ki, çok çalışalım, işimizi tam, düzgün ve güzel yapalım, herkesten güzel herkesten önce yapalım ki güçlü, büyük ve tam bağımsız Türkiye ortaya çıksın. İşte o Türkiye ortaya çıktığında ortalıkta ne İsrail zulmü kalır ne Doğu Türkistan'dan size kötü haberler gelir ne Karadeniz'in kuzeyinde o savaş olur, ona hiçbirisi cesaret edemez ne Balkanlar'da birinin eline silah alacağı gelir ya da ne Suriye'de birinin burnu kanar. Bütün her şey güçlü, büyük ve tam bağımsız Türkiye'nin ufkuna bakıyor."

Şen, AK Parti teşkilatlarının hiç kimseden bir şey beklemeden sanki tüm dünyanın yükü omuzlarındaymış gibi çalışması gerektiğini dile getirerek, tüm teşkilat mensuplarının güçlü Türkiye için işini en iyi şekilde yapması gerektiğini vurguladı.

Cumhur İttifakı'nın tüm mazlumların dertleriyle dertlendiğini, zulmü bitirmek için mücadele verdiğini kaydeden Şen, "Biz komşularımızın sınır güvenliği başta olmak üzere toprak bütünlüğünden yanayız. Hiçbir komşumuzun bölünmesi, parçalanmasından yana değiliz. Bizim gayretimiz onların da kurtuluşu içindir. O yüzden güçlü ve tam bağımsız Türkiye, aynı zamanda güçlü ve müreffeh bir bölge demektir, zulümden kurtulmuş bir dünya demektir." diye konuştu.

Programda, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul ile İl Başkanı Himmet Yaşar da konuşma yaptı.

Toplantı, konuşmaların ardından sona erdi.