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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerini eleştirerek, ülkemizin demokrasi kazanımlarının taçlandığı, her seçimde bir önceki seçime göre katılımın da arttığı demokrasi tecrübemizin, demokrasi destanımızın en güzel şekli ile vuku bulduğu bu süreçleri hiç kimsenin engellemesine, bu tip çağrılar yaparak bir yerlere mesaj vermesine asla müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerini eleştirerek, "Ülkemizin demokrasi kazanımlarının taçlandığı, her seçimde bir önceki seçime göre katılımın da arttığı demokrasi tecrübemizin, demokrasi destanımızın en güzel şekli ile vuku bulduğu bu süreçleri hiç kimsenin engellemesine, bu tip çağrılar yaparak bir yerlere mesaj vermesine asla müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz." dedi.

Karaaslan, Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Havza Sandık Kurulu Eğitim Programı'nda yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirdi.

Özel'in, "Telefonum gece yarısı çalsa, arayanlar darbe olduğunu söyleseler ve 'Darbeyi yapanlar gençler' deseler ben de gider teslim olurum onlara." dediğini aktaran Karaaslan, "Yani yine darbe çığırtkanlığı, darbe seviciliği yapmaya devam ediyor. Hem de ne zaman? Yerel seçimlerin olmasına 11 gün kala. Hani mesele yalnızca yereldi? O zaman bu darbe çığırtkanlığının anlamı ne? Dolayısıyla ülkemizin demokrasi kazanımlarının taçlandığı, her seçimde bir önceki seçime göre katılımın da arttığı demokrasi tecrübemizin, demokrasi destanımızın en güzel şekli ile vuku bulduğu bu süreçleri hiç kimsenin engellemesine, bu tip çağrılar yaparak bir yerlere mesaj vermesine asla müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sandıklara sahip çıkmaları gerektiğini dile getiren Karaaslan, "Sandıklara, bu ülkenin geleceği için sahip çıkmalıyız. Sandıklara terörle mücadelede elimiz güçlü olsun diye sahip çıkmalıyız. Sandıklara algı belediyeciliği yerine gerçek belediyecilik bu ülkede, bu şehirlerde, bu ilçelerde hakim olsun diye sahip çıkmalıyız. Sandıklara şehirlerimizin mevcut problemleri çözülsün diye sahip çıkmalıyız. Sandıklara sadece bizim değil, çocuklarımız ve onların çocukları, hatta torunları için sahip çıkmalıyız." diye konuştu.

Karaaslan, bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti Havza Teşkilatı Vefa İftar Programı'ndaki konuşmasında da Cumhur İttifakı Havza Belediye Başkan adayı Murat İkiz'in daha önce 15 yıl belediye başkanlığı yaptığını hatırlatarak, "İnşallah 5 yıl aradan sonra Sebahattin başkanımızdan görevi devralmak üzere çalışmalarımıza geceli gündüzlü devam ediyoruz. İnşallah yüzümüzün akı ile bu seçimleri de 31 Mart akşamı hep beraber kutlayacağız. İnşallah Ramazan Bayramı'nda çifte bayram yapacağız." dedi.

Kalkınmanın yerelden başladığını vurgulayan Karaaslan, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset yolculuğunun da en önemli kırılma noktası, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zamandı. 1994, o günlerden bu günlere sonra bu hikaye bir destana dönüştü, bütün Türkiye'yi sardı ve AK Parti bugün 11,5 milyon üyesi ile dünyanın en önde gelen organizasyonlarından, siyasi hareketlerinden biri oldu. Dolayısıyla bizler kimlerle kimlerin bir arada olduğunu çok net gördüğümüz bu süreçte inşallah AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak Murat İkiz'i Havza'da, Halit Doğan'ı Samsun Büyükşehir'de en yüksek oy ile 17 ilçemizle birlikte seçeceğiz, bir kez daha AK Parti belediyeciliği ile gerçek belediyecilik ile Cumhur İttifakı belediyeciliği ile buluşturacağız."

Programlara Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti Havza Belediye Başkan adayı Murat İkiz, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, AK Parti Havza ilçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı da katıldı.

Kaynak: AA / Politika

Çiğdem Karaaslan Milletvekili AK Parti Samsun Politika Haberler

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