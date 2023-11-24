AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Malatya'da parti teşkilatı, belediye başkanları ve milletvekilleri ile istişare toplantısında bir araya geldi. Kandemir, deprem sonrası Malatya'nın yeniden ayağa kalkacağına inandığını belirtti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: "Malatya en kısa sürede ayağa kalkacak"

MALATYA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Malatya'da parti teşkilatı, belediye başkanları ve milletvekilleri ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında gerçekleşen toplantının açılışında konuşan Kandemir, dün yaşanan 5,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Malatyalılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde Malatya'nın ciddi hasar aldığını da belirten Kandemir, "Az önce sahayı da görme imkanı bulduk. Hem yapımı devam eden çarşımızı görmüş olduk hem yıkıntı alanlarını görmüş olduk, hem de devam eden çalışmalarla ilgili istişarelerimizi yaptık" dedi.

Malatya'nın en kısa sürede yeniden ayağa kalkacağına inandığını da ifade eden Kandemir, "Şuana kadar olağanüstü büyük bir seferberlik ruhuyla yürütülen çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Daha iyisi olacağını umut ediyoruz. Tabi bakanlarımız sık sık bölgeye geliyorlar gidiyorlar. Devletimiz elini buradan asla çekmedi, çekmeyecek ve işi biraz da hızlandırmak suretiyle inşallah en kısa zamanda şehrimizi, Malatya'mızı bölgenin en güzel en nadide inci şehirlerinden bir tanesi yapacağız" şeklinde konuştu.

Malatya'yı eskisinden çok daha güzel bit görünüşe kavuşturacaklarının da altını çizen Kandemir, "Bu vesileyle ben emek veren başta Cumhurbaşkanımıza, tüm bakanlarımıza ve şehrimizin ileri gelenlerine şükranlarımı sunuyorum. Gönlümüz arzu ediyor ki Malatya dışındaki hemşehrilerimiz de bir an önce memleketlerine dönsünler, konutlarına dönsünler. Kuşkusuz asrın felaketi bu, hemen her şey anında yapılamıyor maalesef. Biz inşallah önümüzdeki 5 sene bize vekaleti veren en güçlü desteği veren şehirlerden bir tanesi olan Malatya'mıza elimizden gelen bütün gayreti göstermek suretiyle devletimizle milletimizle evlerimizi yeniden imar edeceğiz, inşa edeceğiz. Malatya'mızda inşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölgemizin göz bebeği olmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Bugünkü istişare toplantısında yaklaşan yerel seçimler öncesi istişarede bulunacaklarını belirten Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, "Teşkilatımızla, belediye başkanlarımızla önümüzdeki süreci şöyle bir masaya yatıralım istedik. İnşallah toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.