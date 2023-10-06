AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: 2023 Seçimleri 20 Yıllık Bir Dönemi Başlatıyor

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Ben, 2023 seçimlerine biraz farklı anlam veriyorum. 5 yıllık bir iktidar icazeti değil, önümüzde 20 yıllık bir dönem daha milletimiz tarafından bize uygun görüldü" dedi.

AK Partili Hamza Dağ, Mamak Musiki Muallim Mektebi'nde düzenlenen "Ak Parti 22 Yaşında" paneline katıldı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin de yer aldığı panelde, AK Parti'nin 2023 seçimlerinin ardından atacağı adımlar masaya yatırıldı. Dağ, panelin açılış konuşmasında, "Gelin hizmette yarışalım" dediklerinde muhalefetin yarışamayacağını bildiklerinden dolayı konuyu hep başka yerlere çektiklerini söyleyerek, "Bu bazen laiklik oldu, bazen cumhuriyet oldu, bazen kurucu değerler ifade edildi. Dolayısıyla 'gelin hizmeti tartışalım' dediğimizde başka bir yere işi dönüştürmeye çalıştılar. Millet de bunu bugüne kadar hiç dikkate almadı. Hamdolsun hep yanımızda oldu. Geriye dönüp baktığımızda eserler var, ciddi bir mücadele var. Ciddi bir kapışma var aslında. Bir siyasi mücadelenin daha ötesinde ciddi çaba ve uğraş var. Bir taraftan hizmet ve eser yapalım derken, aslında bugünden geriye baktığımızda yaşadıklarımız bize çok farklı şeyler anlatıyor. Çok da eskiye gitmeden parti kapatma davası 2008, referandum süreci 2010, önce Gezi, sonra 17-25 Aralık var. Ardından 15 Temmuz 2016, esasında birçok şeyi yaparken ekonomide önemli başarılar elde ederken, sosyal devlet anlayışında devleti milletle barıştırırken, Anayasa'da çok önemli değişiklikler yaparken, dış politikada artık takip eden değil takip edilen bir ülke haline gelmişken içeride de birçok badire. Bunları birçoğu tartışma gerektiren hususlar" diye konuştu.

Son 3 yıllık süreci ele alan Dağ, "Hem küresel çaptaki krizler hem pandemi hem Rusya-Ukrayna savaşı hem asrın felaketi denilen deprem ciddi anlamda birer mücadele oldu. 2023 seçimleri de hemen ardından geldi. Önümüzde ilk 5 yıl, daha sonra da önümüzdeki uzun yılların kapısının aralanması meydana geldi. Ben, 2023 seçimlerine biraz farklı anlam veriyorum. 5 yıllık bir iktidar icazeti değil, önümüzde 20 yıllık bir dönem daha milletimiz tarafından bize uygun görüldü. Bu 5 yıllık bir hedef değil, siz 20 yıllık bir vizyon koyun ve kendinizi, kadrolarınızı buna göre yapın. Onun için 2023'te cumhuriyetin 2. yüzyılına Türkiye Yüzyılı dedik. Türkiye Yüzyılı başlıyor" dedi.

Panel, Dağ'ın açılış konuşmasının ardından ilk oturum ile devam etti. - ANKARA