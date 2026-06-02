AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Tokat'ta konuştu Açıklaması

"Gelecekle ilgili hiçbir endişemiz yok. Yarınla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Bu ülkenin bekası ile ilgili herhangi bir endişemiz yok"

Ak Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Gelecekle ilgili hiçbir endişemiz yok. Yarınla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Bu ülkenin bekası ile ilgili herhangi bir endişemiz yok." dedi.

Demir, yeniden belde statüsü kazanan Tokat'ın Reşadiye ilçesi Yolüstü ve Çevrecik beldelerini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Yolüstü beldesinde vatandaşlara seslenen Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini söyledi.

Yolüstü'nün yeniden belde olduğunu ve burada seçim yapılacağına işaret eden Demir, seçimlerde en önemli iki konunun hizmet ve bu hizmeti sunma niyeti olduğunu belirtti.

Yerel yönetimlerin Ak Parti'nin güçlü olduğu bir alan olduğunu ifade eden Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile başlayan belediyecilik anlayışlarının Ak Parti'yle Türkiye geneline yayıldığını ifade etti.

Demir, bölgedeki çatışmalara rağmen Türkiye'nin geleceğine güvenle baktıklarını ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda ilerlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Gelecekle ilgili hiçbir endişemiz yok. Yarınla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Bu ülkenin bekası ile ilgili herhangi bir endişemiz yok. Cumhurbaşkanımız bize Türkiye Yüzyılı hedefi koydu. Cumhuriyetin ikinci yüzyılının başındayız. Nasıl büyük bir vizyon. 'Bundan sonraki yüz yıl Türkiye Yüzyılı' dedi. Daha sonra Türk Cumhuriyetleriyle bir araya geldiğinde 'Bundan sonraki 100 yıl Türklerin yüzyılı' dedi."

Demir, daha sonra Çevrecik beldesini ziyaret ederek vatandaşlardan belde belediye başkanlığı seçimi için destek istedi.

Ziyarette Demir'e, AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, AK Parti Tokat İl Başkanı Adem Dizer ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
