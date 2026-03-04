Büyükgümüş: Türkiye'nin Geleceği Erdoğan'ın Liderliğinde

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde Türkiye bu yol yürüyüşüne devam ettiği müddetçe önümüz, bahtımız, ufkumuz Allah'ın izniyle açık." dedi.

Büyükgümüş, AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir'i ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra bir kafede düzenlenen "Teşkilat Buluşması" programına katılan Büyükgümüş, burada yaptığı konuşmada, ramazan kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında teşkilat mensuplarının adeta seferberlik halinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Büyükgümüş, Türkiye'de kolay kolay bir partiye nasip olmayacak birliktelik ve kardeşliğin AK Parti çatısı altında mevcut olduğuna dikkati çekti.

Fikirleri ve idealleri doğrultusunda "Türkiye Yüzyılı" hedeflerini tek tek hayata geçirmek için çalıştıklarını anlatan Büyükgümüş, "Çok önemli bir zaman diliminde AK Parti teşkilatlarında görev almış durumdayız. Dünyada olup bitenleri anbean takip ediyoruz. Gazze'de kardeşlerimizin yaşadığı acı, maruz kaldıkları soykırım bizim içimizi burkuyor. Elhamdülillah, ateşkesle orada ciddi bir iyileşme var. İnşallah kalıcı barışı da hep birlikte sağlayarak burada da Türkiye olarak öncü konumumuzu sürdürüp, oradaki kardeşlerimizin acısını dindireceğiz. İnşallah Filistin'de özgür, bağımsız bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için güçlü mücadelenin içerisinde olacağız." diye konuştu.

Büyükgümüş, Türkistan'da kardeşlerinin yaşadığı acılar karşısında Türkiye'nin diplomatik girişimler ve sahadaki yardımlarla destek olmaya çalıştığını da dile getirerek, "Türkiye Türkiye'den büyüktür" inancıyla gönül coğrafyasındaki her kardeşlerinin yanında olmaya gayret ettiklerini vurguladı.

AK Parti'nin ortaya koyacağı yüksek iradeyle gelecek seçimlerde yeniden yükselen bir ivme yakalamayı hedeflediklerini belirten Büyükgümüş, Türkiye'de ortaya konulan her emeğin ve elde edilen her siyasi başarının yalnızca ülkedeki vatandaşlar için değil, aynı zamanda dünya mazlumları için de umut olduğunu kaydetti.

AK Partili kadroların çok daha yüksek bir sorumlulukla sahada mücadele etmesi gerektiğinin altını çizen Büyükgümüş, "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde Türkiye bu yol yürüyüşüne devam ettiği müddetçe önümüz, bahtımız, ufkumuz Allah'ın izniyle açık. Onun için şu ramazan ayında ortaya koyacağımız gayretle, elde edeceğimiz bereketle tek hedefimiz var, o da bu istikamette Allah'ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanı seçmek, açık ve net. Türkiye'nin geleceği, dünya mazlumlarının geleceği adeta burada düğümlenmektedir." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, AK Parti İl Başkanı Kandemir ve partililer katıldı.