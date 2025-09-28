AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş Yalova'da konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "İnşallah önce 2028 yılında Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam dediğimizde biz çok önemli bir kazanım elde edeceğiz ve bu seçimi kazanmanın bereketiyle şehirlerimizde kazanacağımız belediyelerle yeniden AK belediyeciliğiyle yol alacağız." dedi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Yalova İl Kadın Kolları 1. Danışma Meclisi programına katılan Büyükgümüş, Türkiye'nin geleceğini, potansiyelini, yarınlarını zarar veren bir anlayışa terk etmeyeceklerini söyledi.

Aldıkları dava yükünü, bayrağı geleceğe daha güçlü bir şekilde taşımanın sorumluluğunu taşıdıklarını ifade eden Büyükgümüş, "Bir başarı kriterim, başarı umudum, bir duam var. İnşallah ben de partimiz iktidardayken görevi bir başka arkadaşıma devrederim. Bundan gayrısı olmaz. Bundan büyüğü olmaz. Biz istiyorsak, büyük ve güçlü Türkiye diyorsak, biz dünyada adaleti sağlayacak bir mücadelenin temsilcisiyiz diyorsak, bu davada benlik olmaz." diye konuştu.

Büyükgümüş, 2028 yılında iki seçimmiş gibi gözüken aslında tek bir seçim olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Balıklar korkmasın diye füze üretmeyen, şehirlerinin temizliğinden, kalkınmasından kendini sorumlu hissetmeyen siyasetle mi yola devam edeceğiz? Bir ideoloji değil, bir bakış açısı değil, bu kadar açık bir tabloyla karşı karşıyayız. İnşallah önce 2028 yılında Recep Tayyip Erdoğan'la yola devam dediğimizde biz çok önemli bir kazanım elde edeceğiz ve bu seçimi kazanmanın bereketiyle inşallah şehirlerimizde, Yalova'mız başta olmak üzere, kazanacağımız belediyelerle yeniden şehirlerin kalkınmasını, yeniden AK belediyeciliğiyle yol alacağız. İnşallah bunu başardığımızda yalan, dolan, iftira siyaseti bu ülkenin dışında kalacak. Çok şükür Yalova'nın ilk kadın belediye başkanı partimizin saflarında mücadele ediyor. Bu bizim için ayrı bir bereket, ayrı bir heyecan."

Salondaki partililere, milletin sözüne, fikrine, teşkilatın kanaatine, kulaklarını, gönüllerini sonuna kadar açma tavsiyesinde bulunan Büyükgümüş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Birbirimizin sözüyle fikriyle vizyonuyla birbirimize güç katarak, böyle omuz omuza sahaya çıktığımızda birbirinden güç alan inanmışlar olarak mücadelemizi vermeliyiz. Birazdan da ekibimizle beraber divanda sorularınızı, görüşlerinizi, tekliflerinizi, eleştirilerinizi dinleyeceğiz. Birbirimizden güç aldığımız müddetçe birlikle beraberlikle kardeşçe ve hepsinden önemlisi siyasetin en önemli gücü olarak gördüğümüz samimiyetimizden, dava şuurumuzdan aldığımız enerjiyle yola devam ettiğimizde AK kadınların başaracak daha nice zaferi vardır."

Programa, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, İl Başkanı Umut Güçlü, Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek Battal, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve partili kadınlar katıldı.