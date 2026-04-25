AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş Samsun'da konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Bizim davamızın, mücadelemizin esası, milletimizin tamamına kalbini, gönlünü, zihnini açan bir anlayışla siyaset yapmaktır." dedi.

Büyükgümüş, partisinin Tekkeköy İlçe Başkanlığı binasının açılışında yaptığı konuşmada, binanın hayırlı olmasını diledi.

Açılışı yapılan ilçe binasının sadece fiziki bir mekan olmadığını belirten Büyükgümüş, "Bugün sadece bir ilçe binasının açılışını gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda Tekkeköy'e umut olacak, insanların tüm dertlerine merhem olacak bir merkezin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bizim davamızın, mücadelemizin esası, milletimizin tamamına kalbini, gönlünü, zihnini açan bir anlayışla siyaset yapmaktır. Milletimizin tamamını kuşatan bir siyaset anlayışımız var." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2028 yılında yapılacağına işaret eden Büyükgümüş, "İnşallah bu salonlardan aldığımız iradeyle 2028 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha cumhurbaşkanı seçeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında Tekkeköy var, Samsun var. O yüzden yenilmez. O yüzden kimse Türkiye'yi Allah'ın izniyle teslim alamaz." diye konuştu.

Büyükgümüş, Türkiye'nin mazlumlara umut olma sorumluluğu taşıdığını dile getirerek, Türkiye'nin, zalimlere karşı adaleti, hakkı, hukuku Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde en güçlü şekilde savunmaya devam edeceğini söyledi.

Ak Parti'nin güçlenerek yoluna devam ettiğini belirten Büyükgümüş, "Bizim yolumuz, bizim istikametimiz açık ve net. Biz büyük ve güçlü Türkiye'den yana bir siyaseti Tekkeköy'de savunmak için bir araya geldik." dedi.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş da Tekkeköy'ün önemli bir sanayi merkezi olduğunu ifade ederek, "Organize sanayi bölgesi, diğer büyük sanayi yatırımları ve serbest bölge burada. Dolayısıyla Tekkeköy, gelişme ve büyümeye en açık ilçelerimizin başında geliyor." diye konuştu.

Açılışa, AK Parti Samsun milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur ile partililer katıldı.