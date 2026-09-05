AK Parti'den Rize'ye Sürdürülebilir Şehir Vizyonu

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan, insanın mutluluğunu, refahını ve toplumsal faydayı merkeze alarak doğal varlıkları koruyan, teknolojiyi insan yararına kullanan, iklim değişikliğine karşı toplumun uyum kapasitesini güçlendiren ve afetlere dirençli sürdürülebilir şehirler inşa etmeyi temel hedefleri olarak gördüklerini söyledi.

Ayan, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Şehirleri Çeyrek Asır Ortak Akıl Buluşmaları" programında, Rize'de gelecek çeyrek asrın vizyonunu konuşmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Çevrenin, şehrin ve teknolojinin insana hizmet ettiği adil bir dünya inşa etme gayretinde olduklarını vurgulayan Ayan, "İnsanın mutluluğunu, refahını ve toplumsal faydayı merkeze alarak doğal varlıkları koruyan, teknolojiyi insan yararına kullanan, iklim değişikliğine karşı toplumun uyum kapasitesini güçlendiren ve afetlere dirençli sürdürülebilir şehirler inşa etmeyi temel hedefimiz olarak görüyoruz. Çeyrek asırdır Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hep bu anlayışla çalıştık. Yolları insanlarımız için yaptık. Hastaneleri, havalimanlarını, millet bahçelerini, her ne yaptıysak hepsini insanımızın hayatını kolaylaştırmak, daha güzelleştirmek ve mutlu olması için yaptık." diye konuştu.

"Kıyı yapılaşması yüksek riskli"

Rize'nin güzelliğinin yanı sıra sel, heyelan ve taşkın riski taşıdığına işaret eden Ayan, çevresel değerlendirmelerde Karadeniz kıyısının ve dere havzalarının çok kritik durumda olduğunu söyledi.

"Sel ve heyelan riski çok yüksek." diyen Ayan, şöyle konuştu:

"Kıyı yapılaşması yüksek riskli. Deniz çöpleri ve iklim kırılganlığı ise kritik başlıklar olarak önümüze çıkıyor. Bunları görmezden gelemeyiz zira bizim siyasetimiz sorunu saklayan değil sorunu çözen bir siyasettir ve yeni dönemde hedefimizi de açıkça söylüyoruz. Afetten sonra yaraları sarmakta ne kadar güçlüysek afetten önce riski azaltmakta da o kadar güçlü olacağız. Rize'nin iklimsel ve heyelan risk haritalarını sürekli güncelleyeceğiz, dere yataklarını koruyacağız, taşkın erken uyarı sistemlerini geliştireceğiz, doğa temelli dere rehabilitasyonlarını yaygınlaştıracağız, kıyı su kalitesini daha güçlü izleyeceğiz. Arıtma kapasitemizi artıracağız çünkü Rize'nin dereleri sadece su taşımaz, Rize'nin dereleri hayat taşır. Fırtına Deresi'ni korumak, Rize'yi korumaktır. Karadeniz'i korumak, Türkiye'yi korumaktır."

Ayan, Türkiye'nin öncülük ettiği Sıfır Atık Projesi'nin küresel karşılık bulduğunu vurgulayarak, "Türkiye, istikamet gösteren, model alınan bir ülke. Şimdi bu vizyonu Rize'de daha ileriye taşıyacağız. Ayder'den Anzer'e, Pokut'tan Elevit'e kadar büyüleyici yaylalarımızı koruyacağız. Çevre bilincini güçlendireceğiz. Çay bahçelerindeki tarımsal plastiklerden dere ağızlarına, kıyılardan Karadeniz'e kadar atık zincirini bütün olarak ele alacağız çünkü çevrenin, denizin sınırı olmaz. Çevre hepimizin, Karadeniz hepimizin, gelecek bizim." ifadelerini kullandı.

COP31'in Antalya'da gerçekleştirileceğine işaret eden Ayan, "Dünyaya çok açık bir mesaj vereceğiz. Çevreyi koruyacağız ama kalkınma hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Yeşil dönüşümü gerçekleştireceğiz ama bunu adil dönüşümle gerçekleştireceğiz. Bizim her konuda duruşumuz net ve belli. Cumhurbaşkanı'mızın 'Daha adil bir dünya mümkündür' anlayışını şiar edindik ve bunu tüm dünyaya da duyurduk." dedi.

Toplantıya AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer, çevre illerden gelen il başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

Kaynak: AA