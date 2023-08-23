AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan Görevinden İstifa Etti

Kütahya'nın Gediz ilçesinde AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Erkan görevinden istifa etti.

İstifasını sosyal medya hesaplarından da duyuran Başkan Erkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Kurulduğu günden bu yana milletimizin refahı, birliği ve huzuru için kararlılıkla çalışan AK Parti, Türkiye'nin siyaset sahnesinde önemli bir değişimin ve dönüşümün sembolü olmuştur. Partimizin temel değerleri olan adalet, özgürlük, demokrasi ve milli birlik ruhu, Türkiye'nin güçlü bir şekilde ilerlemesi için temel bir direksiyon görevi üstlenmiştir. Toplumumuzun her kesimine kucak açan ve farklılıkları zengin olarak gören partimiz, ülkemizin her köşesinde birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunu güçlendirmiştir. Böylesine büyük bir siyasi oluşumun içerisinde yer alarak sizlerin teveccühü ve desteğiyle Partimizin kuruluşundan bu yana Gençlik Kolları yönetimi ve Başkanlığı, Ana Kademe Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışmaktan onur duyduğum AK Parti Gediz İlçe Başkanlığı görevimden gönül birliği ve Genel Merkezimizden aldığımız izin sonucunda istifa ediyorum. Görev sürem boyunca, ilçemizin kalkınması ve refahı için büyük gayretle çalışmaya özen gösterdik. Projelerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda birçok başarı elde ettik. Birlikte yürüdüğümüz yolculuk boyunca desteklerini esirgemeyen başta Genel Başkanımıza, Genel Başkan Yardımcılarımıza, İl Başkanlarımıza, Milletvekillerimize, AK Parti ailesine ve tüm hemşerilerimize teşekkürlerimi iletiyorum. AK Parti davamızın hizmet maratonu bir bayrak yarışıdır. Partimizin yüklemiş olduğu misyonu görev süremiz boyunca ve elimizden geldiğince ilçemizde taşımaya çalıştık. Allah'ın izniyle bundan sonra da taşımaya devam edeceğiz. Tüm AK Parti ailesine ve ilçe halkımıza saygılarımla" dedi.

Boşalan AK Parti Gediz İlçe Başkanlığına merkezden kimin atanacağı merak konusu olurken, parti teşkilatında temayül yoklaması gerçekleştirildi. - KÜTAHYA