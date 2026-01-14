AK Parti Eskişehir İl Yürütme Kurulu'nda görev değişimi
AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçe başkanlıklarına yapılan atamalar sonrasında yeni İl Yürütme Kurulu'nu oluşturdu. Yapılan revizyonda, pek çok kritik göreve değişiklikler yapıldı.
AK Parti Odunpazarı ve Tepebaşı ilçe başkanlıklarına yapılan atamaların ardından İl Yürütme Kurulunda görevlendirilen yeni isimler belli oldu.
AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yürütmede yapılan revizyon kapsamında, Odunpazarı İlçe Başkanı olan Mustafa Kemal Bandırma'nın sürdürdüğü Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevine Abdulkadir Sönmez, Tepebaşı İlçe Başkanı olan Serhat Tunç'un sürdürdüğü AR-GE Başkanlığı görevine ise Fatih Mehmet Özlü atandı.
Albayrak'ın başkanlığındaki yeni Yürütme Kurulu listesinde görev dağılımı şu şekilde oldu:
Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı - Burçin Acar
Teşkilat Başkanı - Erkan Koca
Seçim İşleri Başkanı - Halide Akay
Tanıtım ve Medya Başkanı - Muhsin Cihan
Dış İlişkiler Başkanı - Furkan Ay
Sosyal Politikalar Başkanı - Halil İbrahim Taşdöner
Yerel Yönetimler Başkanı - Şükrü Akbıyık
Ekonomi İşleri Başkanı - Serkan Dağ
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı - Abdulkadir Sönmez
Mali ve İdari İşler Başkanı - Halil Karahisar
AR-GE Başkanı - Fatih Mehmet Özlü
İnsan Hakları Başkanı - Işın Mediha Haskol Şahin
Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı - Abdullah Törü
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı - Fatih Gürbüzer
Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı - Metin Bilgesoy
Sağlık Politikaları Başkanı - Ayhan İnan
Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı - Cevahir Manas
İl Sekreteri - Esat Girgin - ESKİŞEHİR