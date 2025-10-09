AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'ndan Depreme Dayanıklı Konutlara Ziyaret

Ak Parti Eskişehir İl Başkanlığı heyeti, Mihalıççık İlçesi'nde teslimi başlayan depreme dayanıklı sosyal konutların hak sahiplerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Mihalıççık İlçesi'nde depreme dayanıklı sosyal konutlar inşa edildi. Konutların yapımı yakın zaman içerisinde tamamlanırken, hak sahiplerine teslimi başladı. AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Erol Çelik, Mihalıççık İlçe Başkanı Saffet Çay ve teşkilat mensupları, tesliminin başlaması dolayısıyla vatandaşlara hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak mutluluklarına ortak oldu. - ESKİŞEHİR