AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok İHA Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti ve yerel seçimler öncesi aday belirleme sürecinin devam ettiğini söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Selami Altınok, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Beraberinde AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Tosun ile birlikte İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez'i ziyaret eden Önceki dönem İçişleri Bakanı Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, yerel seçimler öncesi il genelindeki aday belirleme sürecinin devam ettiğini söyledi.

TBMM'deki çalışmalarının devam ettiğini hafta sonları da seçim bölgesine gelerek seçmenle bir araya geldiklerini anlatan Altınok, "Şehrimizin sorunları ve çözümü noktasında çalışmalarımızı gayretle sürdürüyoruz. Yaklaşan yerel seçimler öncesi aday belirleme süreci titizlikle devam ediyor. Genel merkezimiz bu konuda belirlenen süreci hassasiyetle yürütüyor. En doğru adaylarla yerel seçimlere gireceğiz. Halkımıza hizmet noktasında birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu. - ERZURUM