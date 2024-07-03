Üye Girişi
Haberler

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişini konuştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, TBMM kürsüsünde yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 105. yıldönümü vesilesiyle kurtuluş meşalesini yakmasını anlattı.

Ak Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş meşalesini yakmak için Erzurum'a gelişinin 105. Yıldönümü vesilesiyle TBMM kürsüsünde bir konuşma yaptı.

Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının 3 Temmuz'da Erzurum'a geldiğini ifade eden AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Meclis'te yaptığı konuşmada "Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin yenilgisi ve Mondros Mütarekesi sonrası, İtilaf Devletleri'nin ülkeyi işgal etmeye başlamasıyla İzmir'in işgali bardağı taşıran son damla oldu. Mustafa Kemal Paşa, Samsun'a çıkarak Milli Mücadele'nin fitilini ateşledi. Havza ve Amasya'dan sonra Erzurum'a gelmesinin sebebi, Erzurum'u korumak için bir araya gelen derneklerin 10 Temmuz'da kongre kararı almış olmalarıydı. " dedi.

"Kahramanları minnetle anıyoruz"

Erzurum'un tarihi açıdan birçok öneme sahip olduğunu vurgulayan Milletvekili Öz, "1071'de Malazgirt zaferi sonrası Saltukoğulları'na ikta edilen Erzurum, 1514'te Osmanlı'nın eline geçip huzurlu bir birliktelik yaşadı. Evliya Çelebi'nin deyimiyle, İstanbul ve İzmir'den sonra en büyük gümrük şehriydi. 1829, 1878 ve 1916 yıllarındaki savaşlar sonrası şehir adeta tarihten silindi. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Beş Şehir" kitabından: "Bu sefer geldiğim Erzurum başka bir Erzurum'du. asırlarca gururunu yapan serhat şehri ruhundan başka pek az şey kalmıştı... Ölüm, geride kendisinden başka hiçbir canlı şey koymamak ister gibi şehre saldırmıştı. Bu, eski ressamların tasvir etmekten hoşlandıkları şekilde ölümün zaferiydi." Erzurum Kongresi'nin kahramanları, 56 delegenin kararlı duruşu ve Erzurum halkının desteğiyle toplanan kongre, bölgedeki Ermeni ve Pontus Rum devleti kurma girişimlerine karşı durdu. Kongrede etkin rol oynayan isimler, Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat, Refet, Rauf, Kazım, Hoca Raif ve Mustafa Kemal'e destek veren Cevat Dursunoğlu, Binbaşı Kazım Yurdalan, Mustafa Durak Sakarya'yı gururla anıyorum. Erzurum Kongresi'ni tertip eden 56 delege ve kahraman Erzurum halkı için, İkinci Dünya Savaşı'ndaki ünlü bir söz yeniden söylenebilir: "Savaş tarihinde hiçbir vakit bu kadar çok kişi bu kadar az kişiye bu kadar şey borçlu olmamıştır." Erzurum Kongresi'ni gerçekleştiren tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyorum." şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Mustafa Kemal Atatürk Mehmet Emin Öz Milletvekili AK Parti Erzurum Politika Güncel Haberler

Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

 Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi

Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi

 İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

İşçi ve Bağkur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak

Bakmadan Geçme

3-4 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Tatlım Tatlım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tatlım Tatlım filmi ne zaman, nerede çekildi? Şark Bülbülü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şark Bülbülü filmi ne zaman, nerede çekildi? 3-4 Temmuz hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Yanlış Anlama filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Yanlış Anlama filmi ne zaman, nerede çekildi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! Los Angelas'ta Gizli Görev filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Los Angelas'ta Gizli Görev filmi ne zaman, nerede çekildi? Falda denizatı görmek ne anlama gelir? Kahve falında denizatı şeklinin çıkması ne demek? Kahve falında denizatı çıkması aşk hayatını ne yönde etkiler? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! Tenet filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tenet filmi ne zaman, nerede çekildi? Sevginin Gücü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sevginin Gücü filmi ne zaman, nerede çekildi? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 3-4 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Deliler Fatih'in Fermanı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Deliler Fatih'in Fermanı filmi ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi!
Erdoğan, Putin ile görüştü! Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD'nin hoşuna gitmeyecek

Erdoğan, Putin ile görüştü! Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD'nin hoşuna gitmeyecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title