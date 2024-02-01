AK Parti Düzce Milletvekilleri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti

DÜZCE(İHA) – AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, milletvekilleriyle birlikte ziyaret ettiği Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a ilin taleplerini iletti.

Milletvekilleri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti. Düzce Milletvekili Ercan Öztürk'ün de bulunduğu ziyarette Öztürk, "Milletvekillerimizle birlikte Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'u ziyaret ederek, illerimizdeki taleplerimizi dile getirdik. Bakanımıza konularımıza göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE