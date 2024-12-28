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AK Parti Düzce 8. Olağan İl Kongresi yapıldı

AK Parti Düzce 8. Olağan İl Kongresi yapıldı
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti teşkilatlarının, aynı davanın neferleri olduğunu belirterek, "Teşkilat demek; sevgi, kardeşlik, birlikte yol yürümek demek.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti teşkilatlarının, aynı davanın neferleri olduğunu belirterek, "Teşkilat demek; sevgi, kardeşlik, birlikte yol yürümek demek." dedi.

AK Parti Düzce 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Bak, kuruluşundan bu zamana kadar teşkilata emek veren herkesi sevgi ve saygıyla selamladığını söyledi.

Bak, AK Parti teşkilatlarının aynı davanın neferleri olduğunu dile getirerek, "Bugün buradayız, teşkilatımızı seviyoruz. Teşkilat demek; sevgi, kardeşlik, birlikte yol yürümek demek." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yola devam ettiklerini vurgulayan Bak, "Mazlumların sesi, kimsesizlerim kimsesi Recep Tayyip Erdoğan ile yol yürümekten gurur duyuyoruz. Durmak yok, yola devam." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da dünyanın hiçbir yerinde, 23 yıllık bir siyasi partinin 22 yıl iktidarda kaldığı, girdiği her seçimi kazandığı başka bir ülke, başka bir siyasi parti olmadığını söyledi.

Dağ, 23 yılda birçok badire yaşadıklarını ama hiç yılmadıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bizi yıkmak istediler. Aslında AK Parti ile beraber Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak istediler, yıkılmadık. Bu 23 yılda gençlerimiz direklerde bayrak asmaktan, hanım kardeşlerimiz ev ev, köy köy gezmekten, kadınıyla erkeğiyle ana kadememiz esnafı gezmekten, milletvekillerimiz iline hizmet getirmekten, bakanlarımız birçok icraatı yapmaktan, belediye başkanlarımız hizmet etmekten yorulmadı. Allah'a hamdolsun, 23 yılın hiçbir anında yorulmadık. Yılmadık, yıkılmadık, yorulmadık ve çok şükür bugüne kadar hep milletimizle yürüdük. Bundan sonra da milletimizle yürümeye devam edeceğiz."

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ise 2001 yılında "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek yola çıktıklarını dile getirdi.

AK Parti iktidarıyla kadınların önemli hak ve kazanımlar elde ettiğini anlatan Keşir, şunları kaydetti:

"Pek çok düzenlemeyle bugün Cumhuriyet tarihinin en iyi rakamlarına eriştik. Ne yazık ki dün kız çocuklarını okulların kapılarında bırakanlar, bugün kız öğrencilerin üniversite öğrencileri içerisindeki oranını yüzde 51'e ulaştıran Recep Tayyip Erdoğan'a kadın haklarından bahsediyorlar. Dün kadınları kamudan tasfiye edenler, bugün kamuda kadın istihdamını yüzde 44'e ulaştıran Cumhurbaşkanı'mıza kadın haklarından bahsediyorlar. Kadınlar, 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararlılığıyla eğitimde, siyasette, iş hayatında en önemli Cumhuriyet kazanımları elde ettiler."

Salonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşma da canlı olarak takip edildi.

Tek listeyle girilen seçimde Hasan Şengüloğlu, partisinin il başkanlığına yeniden seçildi.

Kongreye, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Politika
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