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AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman Gençlerle Buluştu

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Diyarbakır Gençlik Derneği'nin düzenlediği programda gençlerle bir araya geldi. Ataman, gençlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, gençlerin motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.