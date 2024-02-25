Üye Girişi
Haberler

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı Vatandaşların Sorunlarını Çözüyor

Güncelleme:

AK Parti Diyarbakır il başkanlığı, iş yerlerine yaptığı ziyaretler ve aldığı şikayetleri çözerek vatandaşlar tarafından olumlu karşılanıyor. Yeni yönetim, saha çalışmalarıyla sorunları not alarak hızlı bir şekilde çözüm sağlıyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi ( Ak Parti ) Diyarbakır il başkanlığının yeni yönetimi iş yerlerine yaptığı ziyaret ve aldıkları şikayetleri çözüme kavuşturması vatandaşlar tarafından olumlu karşılanıyor.

İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak öncülüğünde kurulan yeni yönetim, saha çalışmalarına başlayarak vatandaş ve iş yeri ziyaretlerinde iletilen sorunları not aldı.

Ocak ile Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Veysi Kaya'nın ziyaretlerinin ardından problemler hızlı bir şekilde çözüme kavuştu.

Vatandaşlardan Çiğdem Kelekçi, seçmen kadınların öncelikli olarak gündeme alınmasının büyük önem arz ettiğini belirterek, "Eşim ticari taksi işletmecisi ve birçok kez yaşadıkları sorunlarla geliyor. AK Parti'nin ziyaretinden sonra ilettikleri sorunlarının çözüldüğümü söyledi. Sorunlara duyarsız kalınmaması çok önemli" dedi.

Mustafa Kaplan ise, daha önce il başkanlığına gittiklerinde muhatap bulmakta zorlandıklarını dile getirerek artık günün hangi saatinde gidildiğinde seçim süreci olmasına rağmen her dakika muhatap bulduklarını kaydetti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Diyarbakır AK Parti Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor Merve hamile mi? Survivor All Star Merve Aydın hamile iddiaları gerçek mi, yanıt geldi mi? İzmir deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 25 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! Bugün nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler 25 Şubat listesi! İstanbulspor - Beşiktaş maçı kaç kaç? İstanbulspor - Beşiktaş maçı bitti mi, ilk yarı mı, ikinci yarı mı? Bahar dizisi hangi gün? Bahar dizisi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor? İSTANBULSPOR – BEŞİKTAŞ CANLI: İstanbulspor – Beşiktaş maçı nereden, nasıl izlenir? İstanbulspor Beşiktaş canlı yayın linki! Hudutsuz Sevda son fragman İZLE! Hudutsuz Sevda 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eyüpspor - Sakaryaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Eyüpspor - Sakaryaspor maçı nereden izlenir? Chelsea Liverpool maçı ŞİFRESİZ nereden izlenir? Chelsea Liverpool maçı şifresiz izleme linki var mı, hangi kanaldan izlenir? Kopuk dizisi bitti mi? Kopuk final mi yapıyor, neden? Kopuk dizisi kaldırılıyor mu, sebebi ne? Mesut Yılmaz öldü mü? Mesut Yılmaz neden öldü, ölüm sebebi ne? Mesut Yılmaz ne zaman, kaç yaşında öldü? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 25 Şubat Pazar Survivor yeni bölüm! DEM Parti Erzurum Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzurum adayı Metin Gözmen ve Gülderen Varli kimdir? DEM Parti Erzincan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Erzincan adayı Elmast Tolmaç ve Birhat Onuk kimdir? DEM Parti Elazığ Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Elazığ adayı Hayrettin Kaya kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title