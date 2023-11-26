AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nda Temayül Yoklaması Yapıldı

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, 2024 Mahalli İdareler Seçimi için aday adaylarına yönelik temayül yoklaması düzenledi. Yoklamaya parti yöneticileri ve aday adayları katıldı.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığınca 2024 Mahalli İdareler Seçimi için partilerine başvuran aday adaylarına yönelik teşkilat içinde temayül yoklaması yapıldı.

Yenişehir ilçesi Seyrantepe Kapalı Spor Salonu'nda elektronik ortamda gerçekleşen temayül için parti yönetim kurulunda görev alan herkes sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmak için belirlenen alana gelmeye başladı. Temayül yoklamasına AK Parti genel merkezden Teşkilat Başkan Yardımcısı Abdülkadir Özel, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Osman Tomakin, Kadın Kolları MKYK Üyesi Münira Ayvacı Gözütok ve MKYK üyesi Emre Cemil Ayvalı katıldı.

Temayül yoklamasında ilçe belediye başkan adaylıkları için başvurusu olan aday adayları ve mevcut belediye başkanları salona gelerek oy kullanan teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Yoklama saat 16.00'da son buldu.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Raşit Ocak, temayül yoklamasını kazasız, belasız bir şekilde atlattıklarını belirterek, "Demokrasi havasında geçen temayül yoklamamız da emeği geçen ilçe başkanlarıma, kadın kolları ve gençlik kollarımızın her bir ferdine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte genel merkezimizin belirleyeceği başkan adaylarımızla zaman kaybetmeden sahaya inip, Diyarbakır'ımızın her bir ilçesini AK belediyecilikle tanıştıracağız" dedi. - DİYARBAKIR