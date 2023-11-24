AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ocak, göreve başladı

Adalet ve Kalkınma Partisi ( Ak Parti ) Diyarbakır İl Başkanlığına atanan Mehmet Raşit Ocak, göreve başladı. Ocak, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bana itimat ederek partimizin il başkanlığını tevdi etmesinden dolayı müteşekkirim" dedi.

Ak Parti eski Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın'ın istifası üzerine vekaleten görevini yürüten Av. Mehmet Raşit Ocak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra AK Parti Diyarbakır İl Başkanı olarak atandı.

Yenişehir ilçesindeki il binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Ocak, bugün resmen göreve başladığını belirterek, güvene layık bir eda ile teşkilatıyla birlikte çalışma ve çaba içinde olduklarını söyledi.

Görev süresince teşkilatıyla birlikte Diyarbakır'ın yükünü almaya gayret edeceklerini ifade eden Ocak, "Cumhurbaşkanımız nasıl ki bu ülkenin yükünü taşıyorsa, 85 milyon vatandaşın derdiyle dertleniyorsa, ecdadımızın bize bıraktığı tarihi misyonu omuzlamışsa ben de teşkilatımla birlikte şu şehri azim Diyarbakır'ın yükünü almaya gayret edeceğim. AK Parti iktidara geldiği ilk günden bugüne kadar genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde tarihi adımlar atıldı, ilkleri başardı, her biri başlı başına bir devrim olan düşünülmesi birçok siyasetçi için hayal olan projeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız gibi bizim de tek bir amacımız vardır; bu kente, bu ülkeye olan hizmet sevdamızı gerçekleştirip daha ileri hep ileri düşüncesi ile çalışmaktır" dedi.

Az konuşup çok iş yapacaklarını dile getiren Ocak, "Bu konuda siz değerli basın mensuplarına ciddi anlamda ihtiyacım olacaktır. Doğrularımıza doğru, yanlışlarımıza yanlış demenizi bekliyoruz. Yeter ki iddia edildiğine göre deyip duyumlar üzerine bizi yıpratmayın. Telefonum hepinizde var, istediğiniz zaman bana ulaşabilir, doğru bilgiyi elde edebilirsiniz. Bizim gayemiz öncelikle az konuşup çok iş yapmak olacaktır inşallah. Cumhurbaşkanımız gibi gece gündüz demeden bütün gücümüzle 17 ilçe teşkilatımız, kadın ve gençlik kollarımız ile birlikte her vatandaşımıza ulaşmak. Gördüğümüz herkesi kucaklayacağız, ulaşabildiğimiz her eli sıkacağız, anlatacağız, akılları ve gönülleri fethetmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bizim Rabbimizden başka yönelecek hiçbir mabudumuz, milletimizden başka yaslanacak hiçbir dayanağımız yoktur" ifadelerinde bulundu.

2024 yerel seçimler için ilk adımı atacaklarını aktaran Ocak, "Atacağımız adımlardan biri de daha sonra kamuoyu ile paylaşacağımız numaralara vatandaşlarımız şikayetlerini bildirebilir, ya da talebini bize ulaştırabilir. Hakaret ve haya sınırını aşmadıkça gelen her mesaj dikkate alınacak, durumu olumlu ya da olumsuz ilgili kişiye netice bildirilecektir. Biz biliyoruz ki yerel seçimlerde başarılı olmanın ölçülerinden bu kentin sorunlarının çözümünde gösterilen hüner ve dirayete bağlıdır. Bu halk için, bu şehir için, bu ülke için tarihi sorumluğumuz var ve bu tarihi anı tüm teşkilatımızla birlikte en güzel şekilde başaracağımıza inancım tamdır. Bu sorumluluğu ve yükü kaldıracak cesaretimiz var, azmimiz var, aşkımız var. Şimdi milletimiz için en önemli ve tarih yazacağımız seçimlerinden olacak olan 2024 yerel seçimleri için adımlarından birini daha atacağız. Bizler yerel seçimlerinde belediye başkan adaylarımızla birlikte proje odaklı hedeflerimize ak kadrolarımız ile birlikte sosyal ve kentsel altyapı yatırımların önemini idrak ederek hizmet etmeyi kendimize borç olarak görüyoruz. Yerel yönetimler için ilçe belediye başkan adaylığı talebiyle şimdiye kadar 86 müracaat eden kardeşimiz mevcut partimize gösterdiği ilgiden dolayı tüm aday adaylarımıza huzurunuzda teşekkür etmeyi borç bilirim. İnşallah bu müracaatlar arasında hakkaniyet ölçüsünde yapılan bir değerlendirme sonucu hak eden adaylar önümüze çıkar, onlarla birlikte halkımızla daha rahat selamlaşma imkanımız olur" diye konuştu. - DİYARBAKIR