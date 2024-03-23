AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Halis Bilden, Dicle Üniversitesi öğrencileriyle buluştu

Ak Parti'nin Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden, Dicle Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Dicle Üniversitesi Politika Kulübü üyesi öğrenciler, Bilden ile seçim bürosunda bir araya geldi.

Bilden, görüşmede, seçimi kazanmaları halinde belediyede gençlik daire başkanlığı kuracaklarını, daire başkanlığına genç birini atayacaklarını belirtti.

Slogan belediyeciliğiyle sorunları çözmenin mümkün olmayacağını vurgulayan Bilden, Diyarbakır üzerinde hesabı olanların hesabını gençlerin bozması gerektiğini kaydetti.

"Slogan belediyeciliği sizi başka yere götürüyor, bu ülkenin menfaatini düşünmeyen kesimlere götürüyor. Siz zannediyor musunuz ki Diyarbakır üzerinde hiç kimsenin hesabı yok, herkesin hesabı var Diyarbakır üzerinde, ama bu hesapların hepsini sizin bozmanız lazım. Bu ağabeyinizi de seçtiğinizde size o hesapları bozacak ortamları hazırlayacağım. Bir yumruk gibi Diyarbakır bilincini oluşturmamız lazım" ifadesini kullanan Bilden, eğitimle ilgili projelere ağırlık vereceklerini bildirdi.

Mehmet Halis Bilden, sözlerini şöyle sürdürdü:

"25 yıldır Diyarbakır yönetiliyor ama nasıl yönetiliyor, siz ona karar vereceksiniz, siz onu göreceksiniz, onu siz değiştireceksiniz. Memnunsanız devam ettireceksiniz, değilseniz sizin dirençli kentlerinizi, turizminizi, yıkılan surlarınızı kim yapacak, ona bakacaksınız. İstihdamınıza kim katkı sağlayacak ona bakacaksınız, sizin geleceğinizi kim hazırlayacak ona bakmanız gerekecek. Yoksa sloganlarla Diyarbakır'ımızı bir yere taşıyamayız. Her biriniz dünyada bir aktör olamazsınız. Diyarbakır'ı dünyaya açmamız lazım."

Projeleriyle, gençlik merkezleriyle, kütüphaneleriyle belediyeyi şehrin her sokağına götüreceklerini aktaran Bilden, gençleri yönetime katacaklarını, gençlerle sürekli irtibatlı olacaklarını dile getirdi.

Gençlere yönelik projelerini anlatan Bilden, "Gençlerin yeri dağ değil kütüphanedir, gençlik merkezleridir, dil okullarıdır, üniversitedir. Gençlerin yeri başımızın üstüdür, bizim size bu imkanı sağlamamız lazım, benim farkım bu. Onun için her semte kütüphane oluşturacağız." ifadesini kullandı.