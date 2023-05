AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Güney ve Buldan'da vatandaşlarla buluştu

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli'yi sokak sokak dolaşıyor. Son olarak Güney ve Buldan'da vatandaşlarla bir araya gelen Milletvekili Şahin Tin; "14 Mayıs'ta elde ettiğimiz başarının ardından, 28 Mayıs'ta yapılacak olan 2'nci tur oylama, milletimizin güçlü desteğiyle büyük Türkiye'nin zaferi olacak" dedi.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimleri için dur durak bilmeden çalışmalarını sürdürüyor. Güney ve Buldan ilçelerini ziyaret eden Milletvekili Şahin Tin, buralarda esnaflarla bir araya geldi, mahalle sakinleriyle buluştu. Büyük Türkiye zaferi için sokak sokak, kapı kapı dolaştıklarını, vatandaşları ziyaret ederek sandığa davet ettiklerini ve desteklerini istediklerini söyleyen Milletvekili Şahin Tin, "Şimdi 14 Mayıs'ta elde ettiğimiz başarıyı daha büyük bir zaferle 28 Mayıs'ta taçlandırma vakti! Aziz milletimiz 14 Mayıs'ta sandık başına giderek iradesini beyan etti, dünyaya örnek olacak bir demokrasi dersi verdi. 28 Mayıs'ta da zafer büyük Türkiye'nin olacak. Hemşehrilerimizin sevgisi gücümüze güç katıyor. Türkiye'nin zenginliklerini, milletimizin her kesimiyle buluşturmak için adımlar atıyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın Lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçmek için rehavete kapılmadan, boşluğa meydan bırakmadan aynı azim ve kararlılıkla hep birlikte çalışıyoruz. Milletimize karşı daima samimi ve dürüst olduk. Yapamayacağımız işleri asla vadetmedik. Vaat ettiğimiz her şeyi yaptık. Her sözümüzün arkasındayız. 28 Mayıs'ta da milletimizin güçlü desteğine inanıyoruz" dedi.

"Gönül kapılarını aralamaya devam ediyoruz"

"14 Mayıs seçimleri öncesi fedakar yol arkadaşlarımız ile kapı kapı dolaşıp nasıl destek istediysek yine vatandaşlarımıza eserlerimizi anlatmaya, gönüllerdeki yerimizi tazelemeye devam ediyoruz" diyen Milletvekili Şahin Tin; "Her fırsatta hemşehrilerimiz ile bir araya geliyoruz. Birlikte olmanın huzurunu hep beraber yaşıyoruz. Her gittiğimiz yerde teveccüh görüyoruz. Memleket aşkımızı, sevdamızı, davamızı, yaptıklarımızı, yapacaklarımızı her vatandaşımıza anlatmayı kararlılıkla sürdürüyoruz. Mazlumların gür sesi, suskun dünyanın hür sesi, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçmek için gönül kapılarını hep birlikte aralıyoruz. Hemşehrilerimiz 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'taki 2'nci tur seçimlerinde de iradesine ve sandıklara sahip çıkarak güçlü destekle doğru adamla yola devam diyor" dedi. - DENİZLİ

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023