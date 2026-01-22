Haberler

AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu, eski yönetim kurulu üyeleriyle buluştu

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerindeki geçmiş dönem yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek partinin kültürü ve birliği hakkında istişarelerde bulundu.

Ak Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinin önceki dönem yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Subaşıoğlu daha önce il yönetim kurulu üyeleriyle yapılan toplantının ardından Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde geçmiş dönemlerde görev alan yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Subaşıoğlu, AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu belirterek, partinin bir dava hareketi olarak yoluna devam ettiğini ifade etti.

Ahde vefanın teşkilat kültürünün temel unsurlarından biri olduğunu kaydeden Subaşıoğlu, geçmiş dönemlerde görev alan teşkilat mensuplarının bilgi ve tecrübelerinin önemine dikkati çekti.

