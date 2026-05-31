Çocuklar bayram coşkusunu AK Parti Denizli İl Başkanlığında yaşadı

Ak Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, il başkanlığı binasında ağırladığı çocuklarla bayramlaştı.

Ak Parti Denizli İl Başkanlığı, bu bayramda kapılarını geleceğin teminatı olan çocuklara açtı. İl başkanlığı binasında gerçekleştirilen bayramlaşma programında çocukların heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi. Renkli görüntülerin sahne olduğu ziyarette AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, küçük misafirleriyle yakından ilgilendi.

Çocuklarla tek tek bayramlaşan ve onlarla keyifli sohbetler gerçekleştiren Subaşıoğlu, bayramların birlik, beraberlik ve en çok da çocukların neşesiyle anlam kazandığını belirtti. Başkan Subaşıoğlu, "Bugün il başkanlığımızda çok özel ve enerjik misafirlerimiz vardı. Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı ve yüzlerindeki tebessüm, bayramın en güzel hediyesidir. Onları burada ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduk" dedi.

Ziyaretin sonunda AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, çocuklara çeşitli bayram hediyeleri takdim etti. Bayramlaşma çocuklarla birlikte çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - DENİZLİ

