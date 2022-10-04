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AK Parti'den vatandaşlara çağrı: Cumhurbaşkanımızın çarşamba günü yapacağı açıklama, tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacak

Politika Haberleri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından bir çağrıda bulunarak vatandaşlara seslendi. Çelik, "Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır. Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün bir video paylaşarak "Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Yarın bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz. Kanun teklifimizi TBMM'ye sunacağız." ifadelerini kullanmasının ardından dikkat çeken bir açıklama daha geldi.

"TARİHİ MÜCADELENİN YENİ AŞAMASI OLACAK"

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak vatandaşlara çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısını işaret eden Çelik, şunları söyledi:

"Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır. Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır."

AK Parti'den vatandaşlara çağrı: Çarşamba günü herkes ekran başına, Cumhurbaşkanımızın açıklamaları tarihi mücadelenin yeni bi aşaması olacak

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Çelik AK Parti Politika Güncel Haberler

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