AK Parti'den Trafik Kazalarını Azaltma Çağrısı

AK PARTİ'Lİ GÜLER: CAYDIRICI, ETKİN CEZALARI KOYMAMIZ LAZIM

Ak Parti kapalı grup toplantısının ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kanun teklifi ile ilgili değişiklik olup olmayacağı yönündeki soru üzerine Güler, "Hayır, değişiklik yok. Günde 10 insanımızı; yüksek hızdan, kırmızı ışık ihlalinden, hatalı şerit değiştirmeden ve yaklaşma mesafesinin korunmamasından dolayı kaybediyoruz. Yıllık 6 bin 500 civarında insanımızı kaybediyoruz. Caydırıcı, etkin cezaları koymamız lazım. Genel Kurul'da önerge ile ilgili bir değişiklik şu anda gündemde değil. Etkin ve caydırıcı cezaları koymazsak sonuç itibarıyla ihlaller devam edecek. O zaman insanlarımıza şunu sormamız lazım; biz ölümlü trafik kazalarını caydırıcı, etkin ve elverişli olanaklarla beraber engelleyemezsek bunu nasıl azaltabiliriz? Soru bu; çünkü bizim altyapı iyileştirmelerimiz gayet iyi, yaz boyunca da trafik levhalarında çok iyi çalışmalar yapıldı. Hem Karayolları Genel Müdürlüğü hem de İçişleri Bakanlığı'nın Trafik Daire Başkanlığı çok iyi düzenlemeler yaptı. Bazı eksik olan yerler tamamlandı, tabela kirliliği azaltıldı. Sayın Bakanımız bu konularla ilgili açıklama yaptı. O zaman bizim kurallara uymaktan başka bir çaremiz yok. Çünkü nihai evrede ölümlü trafik kazalarının sonuçları elimizde. Yani ölümlü trafik kazası nasıl meydana gelmiş? Kırmızı ışık ihlali, aşırı hız, ani manevra değişikliği, şerit ihlali ve yaklaşma mesafesine uymamak. 'İnsanlar uysun' diye trafik kuralları var. Uyulduğu takdirde ölümlü trafik kazalarını azaltmış olacağız. Geçen yılın ortalaması 6 bin 358, ondan önceki yılın 6 bin 250. Bunu nasıl azaltacağız? Biz caydırıcı, etkin, elverişli olanaklarla beraber bu kuralları nasıl uygulayacağız. Bu konularda vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.