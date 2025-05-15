AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz

Terör örgütü Pkk'nın fesih ve silah bırakma kararının ardından yeni safha geçildi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hukuki adımlar sürecin en kritik başlıklarından biri. AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Azmi Ekinci, sürece dair kritik açıklamalarda bulundu.

Ekinci, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluğuna ilişkin olarak, "Bugünkü konjonktürde Selahattin Demirtaş'ın ceza aldığı şartlar ortadan kalktığı için Demirtaş'a suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

"KİM RÜZGARA KARŞI DURUURSA BİTER"

Azmi Ekinci, Pkk'nın fesih ve silah bırakma kararı ile ilgili Rudaw'a açıklamalarda bulundu. Ekinci, "Bu örgütün kurucusu Öcalan. Kurucusu ve lideri bir çağrı yaptı. Pkk'nın miadını doldurduğunu, 90'lardan itibaren tekrara düştüğünü ve işe artık bir kan davası şeklindeki yaklaşımla Pkk'nın anlamsız bir hale düştüğünü söyledi. Dolayısıyla kendisini feshetmesi gerektiğini ilan etti. Yani aslında Abdullah Öcalan açısından bu örgütün kurucusu olan lider tarafından bu örgüt bitmiştir. Abdullah Öcalan'ın söyleminden sonra PKK ve bileşenlerinin buna itiraz edeceğini zannetmiyorum ama olsa bile bu saatten sonra bu kişiler marjinalleşir ve eriyip gitmeye mahkum olurlar ve başarılı da olamazlar. Macun tüpten çıkmış durumda. Bundan sonra kim buna karşı durursa, bu rüzgara karşı durursa o biter." dedi.

"DEMİRTAŞ'A HALA SUÇLU MUAMELESİ YAPMAK DOĞRU OLMAZ"

Ekinci, "Yakın bir dönemde Salahattin Demirtaş gibi isimlerin de tekrar siyasi hayata dönmesi, tutukluluklarının bitmesi mümkün olabilir mi?" sorusuna "Şimdi kan davaları yaşanır, sonra barış masasına oturulur ve barış yapılır. O barışın gerekleri yerine getirilir. Şimdi burada da buna benzer bir durum var. Artık örgüt silah bırakmayı kendisini feshetme kararı aldı. Türkiye'de terörsüz bir Türkiye için ve demokrat bir toplum inşasını sağlamak için bu kararı aldı. Bu kararı aldıktan sonra kan davası artık bitti. Bundan sonra bunun gerekleri yerine getirilecek. Dediğim gibi yeni bir anayasa meselesi, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi merkezinde yapılacak olan çalışmalar. Akabinde yapılan anayasanın ki bir takım değişiklikler yapıldığında daha önce suç sayılan bir takım şeyler artık bundan sonra suç olmayacak. Yani kişi kendi yanlışından vazgeçince sen hala o yanlışta duruyorsun şeklinde muamele etmenin anlamı yok."

"SİYASETE DÖNÜŞ YAPABİLİR"

Bu dünyanın hiçbir yerinde olmamıştır, olma da. Bu akılsız ve mantıksız kişilerin yapacağı bir şeydir. Selahattin Demirtaş hangi suçlardan ceza aldı, bugünkü oluşan konjonktürde o günkü şartlar ortadan kalktığı için Selahattin Demirtaş'a hala suçlu muamelesini yapmak doğru olmaz. Kaldı ki kendisi de sürecin başından sonuna kadar destek oldu ve bunu defalarca açıkladı. Bundan sonraki süreçte de buna katkı sağlayacağını düşündüğüm kişilerden birisidir Türkiye siyasetinde. Siyasete dönüş de yapabilir, siyasete aktör de olabilir Demirtaş ve ona benzer kişiler." yanıtını verdi.