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AK Parti'den Posbıyık'a ödül tepkisi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Parti'den Posbıyık'a ödül tepkisi

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen Sevgi Barış Dostluk Festivali'nde Sevgi Barış Dostluk ödülünün Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya verilmesine tepki gösterdi.

Ak Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen Sevgi Barış Dostluk Festivali'nde Sevgi Barış Dostluk ödülünün Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya verilmesine tepki gösterdi. Bozkurt, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a hatasından dönmesi için çağrıda bulunarak "Ödül listesinden Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'yı çıkartmasını bekliyoruz" dedi.

Ülkemizde ve ilçemizde vatansever ve fedakar sağlık çalışanları dururken ödülün terör örgütü propagandası yapmak suçundan ceza alan, sözde Ermeni soykırımı yalanını savunan TTB Başkanına verilmesini kınadığını açıklayan AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, ödülün Ereğli halkını temsil etmediğini söyledi. Bozkurt açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından ilçemizde düzenlenen Sevgi Barış Dostluk Festivali'nde bu yıl Sevgi Barış dostluk adı altındaki ödülün daha önce 'terör örgütü PKK propagandası yapmaktan' ceza alan, Türkiye'nin Ermenilere sözde soykırım yaptığı yalanını savunan ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a sözde özgürlük platformu kurucuları arasında yer alan Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya verilmesini kınıyoruz. Bu ödül sağlık çalışanları adına verilecekse ülkesini, milletini seven ve savunan bir sağlık çalışanı bulunamamış mıdır? Ülkemizde ve ilçemizde vatansever ve canını ortaya koyan fedakar o kadar sağlık çalışanı temsilcisi ve sağlık çalışanı varken, adeta bir 'terör sevicisi' ne sağlıkçıları temsil ettiği iddiasıyla 'Sevgi Barış Dostluk' ödülü verilmesi tam bir aymazlıktır. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı istediği kişiye istediği ödülü verebilir. Ancak, bu ödül Kdz. Ereğli adına asla verilmemelidir. Kdz. Ereğli halkı vatanseverdir ve Sevgi Barış Dostluk ödülünü adeta bir 'terör sevicisi' kişiye verilmesini asla kabul etmeyecektir. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı bu tarihi hatadan dönmeye davet ediyor, ödül listesinden Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'yı çıkartmasını bekliyoruz." - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Politika

Şebnem Korur Fincancı AK Parti Bozkurt Ereğli Politika Haberler

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