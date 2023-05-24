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AK Parti'den Özdağ'ın 2. tur kararıyla ilgili ilk yorum: Kılıçdaroğlu adaylığının ne kadar zeminsiz olduğunu ilan etti

AK Parti'den Özdağ'ın 2. tur kararıyla ilgili ilk yorum: Kılıçdaroğlu adaylığının ne kadar zeminsiz olduğunu ilan etti

Politika Haberleri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın seçimin 2. turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, "Kılıçdaroğlu adaylığının ne kadar zeminsiz olduğunu ilan etti" ifadelerini kullandı.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Çelikel Ümit Özdağ AK Parti Politika Güncel Haberler

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