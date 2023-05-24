AK Parti'den Özdağ'ın 2. tur kararıyla ilgili ilk yorum: Kılıçdaroğlu adaylığının ne kadar zeminsiz olduğunu ilan etti
Politika Haberleri
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın seçimin 2. turunda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, "Kılıçdaroğlu adaylığının ne kadar zeminsiz olduğunu ilan etti" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023