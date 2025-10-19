AK Parti'den KKTC'ye Destek Mesajı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC'nin cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası Kıbrıs Türk halkına destek verdiklerini duyurdu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin davasının yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Her zaman KKTC'nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağız" dedi.
AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun. Her zaman KKTC'nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağız. Kıbrıs Türklerinin tarihi ve haklı tezlerine en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika