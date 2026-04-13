Haberler

AK Parti İzmir Milletvekili Aksoy'dan Cemil Tugay'a "kredi anlaşmaları" tepkisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kredi anlaşmalarının engellendiği iddialarını eleştirerek, bu durumu Tugay'ın kendi beceriksizliğini örtbas etme çabası olarak değerlendirildi.

Ak Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, kredi anlaşmalarının partisinin milletvekillerince engellendiğini iddia eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a tepki gösterdi.

Aksoy yazılı açıklamasında, Tugay'ın kredi anlaşmalarının engellendiği yönündeki açıklamalarını eleştirdi.

Tugay için "Yine her sıkıştığında kullandığı taktiğine sarılmış." ifadelerini kullanan Aksoy, şunları kaydetti:

"Kendi beceriksizliğini, 'Kredi anlaşmaları İzmir milletvekilleri tarafından engelleniyor' iftirasıyla örtmeye çalışması nafile bir çaba. Artık İzmirli hemşehrilerimiz 'engelleniyoruz' bahanesinden sıkıldı, biz de. AK Parti milletvekilleri olarak, Genel Sekreter'imiz Sayın Eyyüp Kadir İnan ve İzmir İl Başkanımız Sayın Bilal Saygılı ile birlikte her zaman yapıcı bir politika yürüttük. İzmir'in yararına olan işlerde elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk. Bugüne kadar bu böyle oldu, bundan sonra da böyle olacak. Sayın Tugay'a bir kez daha sesleniyoruz. Artık sıradanlaşan bahanelere sığınmayın, işinizi yapın."

Kaynak: AA / Metin Aydemir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

