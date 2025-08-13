AK Parti'den CHP Genel Başkanı'na Sert Eleştiriler

AK Parti'den CHP Genel Başkanı'na Sert Eleştiriler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'na yaptığı ziyareti değerlendirerek, kişisel edepsizlik ve siyaset anlayışının çürümüşlüğünü vurguladı. Acar, siyasi iletişimde nezaketin önemine dikkat çekti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "CHP Genel Başkanı, şahsi edepsizliğini ve temsil ettiği siyaset anlayışının çürümüşlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nu ziyaretinin ardından yaptığı açıklama sırasında söylediklerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Acar paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı, şahsi edepsizliğini ve temsil ettiği siyaset anlayışının çürümüşlüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Siyasi rekabetin asgari bir nezaket, asgari bir dil terbiyesi gerektirdiğini bilmek, her siyasetçinin ilk vazifesidir. Cumhurbaşkanlığı makamına yönelen seviyesiz hitaplar, o makamı oraya getiren millet iradesine dönük bir saygısızlıktır. Bir parti koltuğunu işgal edebilirsin, protokollerde öne oturabilirsin ama devlet terbiyesini, millet iradesine saygıyı ve siyasi ahlakı satın alamazsın. Siyasi seviye, üslup ve nezaket testinden sınıfta kalan bu yaklaşım, CHP'nin neden yıllardır milletin gönlünde yer edinemediğinin de küçük bir özeti gibidir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
