Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

AK Parti'den Bayburt Belediye Başkanlığına seçilen Mete Memiş mazbatasını aldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ak Parti'den Bayburt Belediye Başkanlığına seçilen Mete Memiş, mazbatasını aldı.

Ak Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, İl Başkanı Turgut Çalışkan ve partililerle adliyeye gelerek mazbatasını alan Memiş, sonuçların Bayburt için hayırlı olmasını diledi.

Memiş, seçim sürecindeki çalışmalarından dolayı teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, belediyenin kazanılması için yapılması gereken her şeyin yapıldığını ve bunun sonuca yansıdığını söyledi.

Tüm Bayburtluların belediye başkanı olacağını ifade eden Memiş, "Bayburt'ta oy veren ya da vermeyen, bizi desteleyen ya da desteklemeyen hiç kimseyi ayırmadan, ötekileştirmeden Bayburt'u bir bütün sayıp hepsini kucaklayarak belediye başkanlığı görevimizi inşallah ifa etmeye çalışacağız. Bu onuru bana yeniden yaşatan yüce Allah'a sonsuz hamdediyorum." diye konuştu.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Politika

Belediye Başkanlığı Milletvekili Mete Memiş Orhan Ateş AK Parti Bayburt Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bayram namazı saat kaçta 2024? Tunceli bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Tokat Bayram namazı saat kaçta 2024? Tokat bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Teşkilat 102. bölüm izle! Teşkilat yeni bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? Prestij Meselesi konusu nedir? Prestij Meselesi filmi nerede çekildi? Prestij Meselesi oyuncu kadrosu! Titanik filmi gerçek mi? Titanik filmi oyuncuları kim? Titanik filmindeki Jack ve Rose aşkı gerçek mi? Galatasaray- Fenerbahçe maçı ilk 11'ler! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu? Yargı bu akşam var mı, yok mu? 7 Nisan Yargı yeni bölüm yayınlanacak mı? Yargı bugün yok mu? Süper Kupa töreni olacak mı? 7 Nisan Süper Kupa'yı kim kazandı? SÜPER KUPA CANLI İZLE! 7 Nisan Fenerbahçe - Galatasaray maçı CANLI İZLE! Süper Kupa finali şifresiz izle! Derbi ne zaman? Süper Kupa maçı oynanacak mı? Galatasaray - Fener maçı hangi kanalda? Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Bu akşam hangi diziler var? 7 Nisan TV yayın akışı! Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? ECZANELER PAZARTESİ GÜNÜ AÇIK MI? Eczaneler 8 Nisan Pazartesi açık olacak mı? AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 7 Nisan listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? 8 NİSAN PAZARTESİ HASTANELER AÇIK MI? Pazartesi günü hastaneler, sağlık ocakları açık olacak mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title