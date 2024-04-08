AK Parti'den Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Göreve Başladı

Ak Parti'den Bayburt Belediye Başkanı seçilen Mete Memiş, devir teslim töreninin ardından görevine başladı.

Mazbatasını dün alan Memiş, Bayburt Belediyesinde düzenlenen programın ardından Hükmü Pekmezci'den görevi devraldı.

Memiş, törende yaptığı konuşmada, Pekmezci'ye görev süresince yaptığı hizmetler dolayısıyla teşekkür etti.

Bütün Bayburtluların Belediye Başkanı olarak kente hizmet etme yarışı ve gayreti içerisinde olacağını belirten Memiş, "Buradan oy veren, vermeyen bütün hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şunun bilinmesini isterim ki 2014-2019 yılları arasında da Bayburt'ta belediye başkanlığı yaptım. Ömrümüz nereye kadardır bilmeyiz. Herkes bilmeli ki Bayburt'ta yaşayan mukim, misafir ve gurbetçilerimizin siyasal partileri, siyasal tercihleri, PKK ve diğer terör örgütlerle yakın olmadıktan sonra hepsi bizim için birdir." diye konuştu.

Pekmezci ise 5 yıl boyunca Bayburt halkının her bir ferdini kendinden bir parça olarak gördüğünü, hiç bir zaman ayrım yapmadığını aktardı.

Görevin bir bayrak yarışı olduğuna işaret eden Pekmezci, "Şehrimize bizden daha iyi hizmet yapacağınız düşüncesiyle görevi teslim etmekten mutluluk duyuyorum." dedi.

Görevi devralan Memiş, tebrikleri kabul etti.

Programa, AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan, MHP İl Başkanı Muharrem Baykal, partililer ve belediye meclis üyeleri katıldı.