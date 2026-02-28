Haberler

AK Parti'den 28 Şubat açıklaması

AK Parti'den 28 Şubat açıklaması
Güncelleme:
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, 28 Şubat sürecinin 29. yıl dönümünde yaptığı basın açıklamasında 28 Şubat'ı "Millet iradesine karşı yapılmış bir darbe" olarak nitelendirdi.

Ak Parti İnsan Hakları Başkanlığı adına açıklama yapan Başkan Çadır, 28 Şubat'ın amaçları itibarıyla 27 Mayıs, 12 Eylül, 27 Nisan ve 15 Temmuz ile aynı olduğunu belirterek, "Siyasetin yanı sıra topluma yönelik ağır sonuçlar doğuran, nesiller boyu etkisi sürmesi hedeflenen hesaplı bir darbedir" ifadelerini kullandı.

Ak Parti olarak tüm darbe ve vesayet girişimlerinin karşısında olduklarını kaydeden Çadır, iktidarları döneminde vesayet odaklarının tasfiye edildiğini ve demokratikleşme adımlarıyla hak ve özgürlükler alanında önemli ilerlemeler sağlandığını ifade etti. Son dönemde başörtüsü ve yerel kıyafetlere yönelik bazı tutumların 28 Şubat zihniyetini hatırlattığını savunan Çadır, demokrasi bilinci, sivil irade ve sandığın gücünün önemine dikkat çekti.

Çadır, "Bu zihniyetle mücadele bizim için bir demokrasi ve hak mücadelesidir. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize yönelik engellere rağmen milletimizle birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Açıklamada, AK Parti'nin Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde darbeci anlayışlara karşı kararlılıkla durmayı sürdüreceği ve benzer süreçlerin bir daha yaşanmaması için milli irade anlayışının diri tutulacağı vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

