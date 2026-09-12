AK Parti'den 12 Eylül darbesinin 46. yılına ilişkin paylaşım

AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "12 Eylül darbesinin 46. yıl dönümünde millet iradesine yönelen her türlü müdahaleyi kınıyor; demokrasinin ve milli iradenin üstünlüğünü bir kez daha vurguluyoruz." ifadesine yer verildi.

AK Parti'nin, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılına ilişkin resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"12 Eylül darbesinin 46. yıl dönümünde millet iradesine yönelen her türlü müdahaleyi kınıyor; demokrasinin ve milli iradenin üstünlüğünü bir kez daha vurguluyoruz."

Kaynak: AA