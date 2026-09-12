AK Parti'den 12 Eylül darbesinin 46. yılına ilişkin paylaşım
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AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "12 Eylül darbesinin 46. yıl dönümünde millet iradesine yönelen her türlü müdahaleyi kınıyor; demokrasinin ve milli iradenin üstünlüğünü bir kez daha vurguluyoruz.
AK Parti'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "12 Eylül darbesinin 46. yıl dönümünde millet iradesine yönelen her türlü müdahaleyi kınıyor; demokrasinin ve milli iradenin üstünlüğünü bir kez daha vurguluyoruz." ifadesine yer verildi.
AK Parti'nin, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 46. yılına ilişkin resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"12 Eylül darbesinin 46. yıl dönümünde millet iradesine yönelen her türlü müdahaleyi kınıyor; demokrasinin ve milli iradenin üstünlüğünü bir kez daha vurguluyoruz."
Kaynak: AA