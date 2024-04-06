Seçimde AK Parti'nin oy kaybının sorumlusu olarak hedef gösterilen Özlem Zengin'e KADEM sahip çıktı

31 Mart'ta yapılan yerel seçimler sonrası Ak Parti, tarihinde ilk kez ikinci parti konumuna düşerken, yaşanan oy kaybı nedeniyle sosyal medyada bazı AK Partililer, Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e tepki gösterdi. Zengin'in görevden alındığı öne sürülürken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, söz konusu iddiaları yalanlayarak görevine devam ettiğini açıklamıştı. Adeta hedef tahtasına koyulan Zengin'e KADEM sahip çıktı.

"GÜHAH KEÇİSİ OLARAK ÖZLEM ZENGİN'İN SEÇİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM)'nin açıklaması şöyle: "31 Mart seçimlerinin ardından, başta Özlem Zengin olmak üzere toplumda önde olan ve siyasetin içinde yer alan bazı kadınlar, özellikle sosyal medya üzerinden yürütülen büyük bir linç kampanyasına maruz kalıyor.

Siyasi sorumluluk alamayan kişilerin günah keçisi olarak Özlem Zengin'i seçmeleri, ona hakaret ve çirkin ithamlarda bulunmaları asla kabul edilemez. Özlem Zengin'in adaletten yana dik duruşu, 30 yıldır içinde olduğu davanın öncülerinden olarak verdiği hak ve hukuk mücadelesi takdire şayandır.

Özlem Zengin

"TOPLUMUN İHTİYACI OLAN ŞEY, ÖZELEŞTİRİ YAPABİLEN AKILDIR"

Kendi konfor alanlarını, dini ve toplumsal gereklilik gibi göstermeye çalışan bu zihniyetin her fırsatta kadınlara saldırması manidardır. Oysa ki toplumun ihtiyacı olan şey, suçu başkasında arayan değil özeleştiri yapabilen akıldır.

Parti ayırımı yapmaksızın kadınların siyasete katılımının güçlenmesini destekliyor, siyasette yükselen kadınlarınhedef alınmasını, kadın hakları savunuculuğu yapan bir STK olarak şiddetle kınıyoruz. Unutulmamalıdır ki kadınların ve gençlerin desteğini alamayan hiçbir oluşum süreklilik gösteremez."