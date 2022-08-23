AK Parti'de sürpriz toplantı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarını genel merkeze çağırdı

AK Parti'de sürpriz bir toplantı gelişmesi yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, günlük programında olmamasına rağmen ekonomiyle ilgili bakanları ve genel başkan yardımcılarını genel merkeze çağırdı. Saat 14.00'da başlayan toplantıda hem ekonomideki gelişmeler hem de seçim süreci ele alınıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günlük programının dışına çıkarak kurmaylarını sürpriz toplantıya çağırdı. Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanı, konutundan ayrılmasının ardından AK Parti Genel Merkezi'ne geçti ve toplantı saat 14.00 itibariyle başladı.

BAKANLAR VE GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI KATILDI

AK Parti'deki sürpriz toplantının ana gündem maddesi ekonomi ve seçim süreciyle ilgili yaşanan gelişmeler. Toplantıya Ticaret Bakanı Mehmet Muş gibi ekonomi alanındaki bakanların yanı sıra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz'un katıldığı biliniyor.

FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPACAKLAR

Toplantıyla ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise hem kabinedeki isimlerin hem de AK Parti kurmaylarının bir araya gelecek olması. Cumhurbaşkanı liderliğindeki toplantıda bakanlar ve AK Partili kurmaylar arasında önemli konularda fikir alışverişinde bulunacak.

GÜNLÜK PROGRAMINDA YER ALMIYOR

Diğer yandan toplantının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günlük programında yer almadığı ve toplanma kararının gün içerisinde alınarak bakanlar ve genel başkan yardımcılarına iletildiği öğrenildi.