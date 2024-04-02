AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK! 10 isimle yolların ayrılacağı iddia ediliyor

Ak Parti'de bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek MYK toplantısının ana gündemi yerel seçim sonuçları olacak. Başarısız neticelerden sorumlu tutulan 10 isim ve ekiplerinin masaya yatırılacağı toplantıda Yerel Yönetimler, Seçim İşleri ve Teşkilat başkanlığının da sunum yapması bekleniyor.

Ömer Çelik ve ekibi,

Özlem Zengin ve ekibi,

Ali İhsan Yavuz ve ekibi,

Efkan Ala ve ekibi,

Ertan Aydın ve ekibi,

Erkan Kandemir ve ekibi,

Fatma Betül Sayan Kaya ve ekibi,

Yusuf Ziya Yılmaz ve ekibi,

Eyyüp Kadir İnan ve ekibi

Osman Nuri Kabaktepe