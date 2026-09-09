AK Parti'de önceki dönem milletvekilleriyle istişare toplantısı

"Türkiye Yüzyılı" buluşmaları kapsamında siyaset vizyonunu halkla paylaşan, kitlelerin taleplerini, düzenlemelerle ilgili geri bildirimlerini alan Ak Parti, önceki dönem milletvekilleriyle bir araya gelerek sahaya dair gözlem ve değerlendirmelerini dinledi.

Önceki dönem AK Parti milletvekilleri, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş başkanlığında AK Parti Kongre Merkezinde gerçekleşen akşam yemeğinde bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ın da katılımıyla gerçekleşen toplantıda, önceki dönem milletvekillerinden Nevzat Pakdil, Ramazan Can ve Asım Aykan gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 40 milletvekili ile gündeme dair istişarelerde bulunuldu.

Bu toplantıların önceki dönem AK Parti'de milletvekilliği yapmış isimlerle 40'ar kişilik gruplar halinde devam edeceği öğrenildi.

AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Davamızın ilk adımlarını birlikte attığımız, aynı heyecanla yüreklerimizin çarptığı; gönül gönüle, omuz omuza nice mücadeleyi birlikte verdiğimiz geçmiş dönem milletvekillerimizle Genel Merkezimizde bir araya geldik. Anadolumuzu mahalle mahalle, sokak sokak birlikte arşınladığımız; bugünlere ulaşmamızda alın teri, emeği, duası ve izi bulunan kıymetli yol ve dava arkadaşlarımızla hemhal olduk. Dünden bugüne uzanan 25 yıllık destansı mazimizi birlikte yad ederken; hatıralarımızı tazeledik, kardeşliğimizi perçinledik, geleceğe dair ümitlerimizi uhuvvet ve muhabbet ikliminde aynı dualarda buluşturduk. Çünkü bizim davamızda vefa, geçmişi hatırlamaktan öte; aynı istikamete yürüyen gönüllerin birbirine sadakatidir. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş ise yaptığı paylaşımda, önceki dönem AK Parti milletvekilleri ile istişare ettiklerini, sahaya dair gözlem ve değerlendirmelerini dinlediklerini ve tecrübelerinden istifade ettiklerini belirterek, "Davamıza emek veren yol arkadaşlarımızla muhabbetimizi ve gönül bağımızı daima güçlü tutmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA